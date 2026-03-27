Eines der besten Pen&Paper bekommt ein neues Spiel auf Steam, lässt euch Jagd auf Werwölfe und Vampire machen

Hunter: The Reckoning kehrt zurück und sieht im neuen Trailer brutaler und angsteinflösender aus als jezuvor. Doch das Gameplay auf Steam kann mehr als nur erschrecken.

Was ist das für ein Spiel? Hunter: The Reckoning – Deathwish ist ein Action-RPG, das voraussichtlich im 3. Quartal 2027 auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S erscheint. Entwickelt wird der Titel von Teyon, dem Studio, das zuletzt mit RoboCop: Rogue City einen echten Überraschungshit abgeliefert hat, der aber auch ihr neues Projekt geleakt hat.

In Hunter: The Reckoning – Deathwish schlüpft ihr in die Rolle eines normalen Menschen im modernen New York, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als ein alter Freund aus der Kindheit wieder auftaucht. Plötzlich wird euch die Wahrheit offenbart: Die Welt ist voll von echten, blutrünstigen Monstern, die sich in den Schatten verstecken.

Als frischgebackener Monsterjäger begebt ihr euch auf die Jagd nach Werwölfen, Ghulen und uralten Vampiren, doch das ist gar nicht so leicht.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Mehr als nur Horror

Was zeichnet das Spiel aus? Hunter: The Reckoning – Deathwish setzt auf RPG-Mechaniken und eine semi-offene Spielwelt. Ihr dürft euren Charakter selbst gestalten, müsst ihm aber auch Stärken und Schwächen verpassen.

Da ihr als Mensch gegen übermächtige Kreaturen antretet, reicht reine Feuerkraft oft nicht aus. Das Spiel legt großen Wert auf die Detektivarbeit. Ihr müsst spionieren, hacken, stehlen und Verdächtige bedrohen, um Schwachstellen eurer Ziele herauszufinden.

Treibt ihr es jedoch zu weit, bekommt ihr Ärger mit der Polizei oder noch schlimmeren Organisationen, die euch stilllegen wollen. Ihr könnt das Spiel dabei sowohl mit roher Gewalt, durch Stealth als auch mit Charisma in den Dialogen lösen.

Diese Elemente sind bewusst gewählt, weil das Computer-Spiel auf einem Pen&Paper basiert, das diese Werte schon bei der Charaktererstellung einbringt.

Welche Elemente sind noch im Spiel? Ihr seid nicht alleine unterwegs, sondern versammelt euch mit anderen in eurem Versteck. Dort gründet ihr eine Zelle, die ihr verwaltet. Eure Begleiter sind allerdings auch nur Menschen und deshalb sterblich.

Während ihr ihnen auch romantisch immer näher kommt, riskiert ihr mit jeder Mission ihr Leben und falsche Entscheidungen können dazu führen, dass eure Freunde oder Liebschaften ein tragisches Ende finden.

Vorbereitung ist dabei sehr wichtig. So könnt ihr in eurer Basis Waffen craften oder euch auf dem Schwarzmarkt Schusswaffen besorgen, um als Menschen überhaupt eine Chance im Kampf zu haben.

Wie unterscheidet sich das Spiel vom Vorgänger? Wer gerade über den Namen grübelt, der ist wohl schon etwas länger beim Gaming. Unter dem Titel Hunter: The Reckoning erschien bereits 2002 für die Xbox und den GameCube ein Spiel. Die neue Version hat spielerisch allerdings fast nichts mit dem damaligen Hack-and-Slash zu tun.

Hunter: The Reckoning – Deathwish basiert fest auf der Lore der berühmten World of Darkness, ein gigantisches Pen&Paper-Universum, das zu den besten der Welt zählt. Bekannte Marken des Universums wie Vampire: The Masquerade und Werewolf: The Apocalypse sind in den letzten Jahren noch bekannter geworden.

In diesem Universum ziehen heimlich übernatürliche Wesen die Fänden, während die Menschheit nichts davon weiß. Während man in anderen Titeln des Universums selbst zu einem dieser Wesen wird, dreht Hunter: The Reckoning – Deathwish den Spieß um und lässt euch als schwacher, sterblicher Mensch es mit den Monstern aufnehmen.

Mit Hunter: The Reckoning – Deathwish kommt ein Highlight für RPG-Fans und Pen&Paper-Liebhaber auf den Markt. Bis zum Release, der frühstens im Sommer 2027 erfolgen soll, ist es jedoch noch einige Zeit hin. Bis dahin sorgt das erfolgreichste RPG 2025 für Schlagzeilen: Clair Obscur mahnt Comic-Autor ab, der gibt sofort auf, jetzt gibt es doch noch ein Happy End