Haustiere sind für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Aber Unfälle passieren und ein Nutzer musste eine unschöne Erfahrung machen, als sein Hund eine Hardwarelieferung mit den Zähnen begutachtete.

Was ist passiert? Der Spieler Acceptable_Stress295 berichtet in seinem Reddit-Beitrag, dass er einen nagelneuen AMD-Ryzen-7700X bestellt habe. Unglücklicherweise hat laut eigenen Angaben sein Hund die Box mit dem Inhalt bereits angeknabbert, bevor er die PC-Komponente herausnehmen konnte.

Auf den geposteten Bildern sieht die Vorderseite der CPU nahezu unbeschädigt aus, die Rückseite hingegen hat ein paar heftige Kratzer abbekommen. Es sind scheinbar viele Pins beeinträchtigt worden und ein großer verfärbter Kreis weißt auf weitere Schäden hin. Zudem ist die Box der Hardware auf dem Bild komplett zerfetzt.

In seinem Beitrag fragt der Nutzer, welche Optionen er neben Beten noch habe. Denn er glaubt nicht daran, dass die CPU noch funktionsfähig ist.

Ein Verlust von Hardware nervt während der RAM-Krise gleich doppelt. Warum die Kosten momentan so stark steigen, erfahrt ihr in Kurzform in folgendem Video:

Der Hund hat zugeschlagen – Was sagt AMD dazu?

Hat der Spieler einen Garantieanspruch? Der muss jetzt stark sein, denn laut Hersteller AMD wird in folgendem Fall keine Haftung übernommen: AMD ist nicht verantwortlich für Defekte, die aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung oder unsachgemäßer Installation/Tests verursacht werden. Daher haben Prozessoren mit physischen Schäden aufgrund externer Ursachen keinen Anspruch auf den AMD-Garantieservice (viaAMD).

Als Beispiele werden unter anderem verbogene, beschädigte oder zerkratzte Pins genannt. So, wie es leider auch auf den Bildern von Acceptable_Stress295 zu sehen ist:

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Die meisten Garantieansprüche von Herstellern decken keine dedizierte Beschädigung durch Haustiere ab. Eine Haustierversicherung mit entsprechenden Policen kann hier Abhilfe schaffen. Zockende Besitzer von knabbernden Vierbeinern sollten hier bei der Versicherungswahl konkret auf die Abdeckungsmöglichkeiten achten.

Ist der Prozessor nicht zu retten? In den Kommentaren des Original-Posts tummeln sich einige Meinungen dazu, ob die CPU des Nutzers noch zu retten sei. Einige Nutzer sind überzeugt, dass die CPU bereits zu stark beschädigt sei und nicht mehr repariert werden könne (via Reddit).

Ein paar andere Kommentatoren sind davon überzeugt, dass mit etwas Glück die Pins auf der Rückseite der Komponente gereinigt und wieder zurückgebogen werden können (via Reddit).

Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, aber möglich, dass der Prozessor noch funktionstüchtig ist oder repariert werden kann. Verbogene Pins sind zumeist der Todesstoß für eine CPU.

So verliert Acceptable_Stress295 vermutlich ein PC-Teil im Wert von etwa 219 Euro zum heutigen Stand 19.03.2026 (via Geizhals). Nur vermutlich, denn zumindest auf YouTube gibt es Videos davon, wie verbogene Pins zurückgebogen und damit ihre CPU gerettet wird.

Wichtig anzumerken ist noch, dass man für eine Pin-Rückbiegeaktion dazu das nötige Know-how und Equipment benötigt. Sonst ist die Chance recht hoch, weitere Schäden anzurichten: Es ist sehr leicht, aus Versehen einen Pin abzubrechen und den Prozessor damit endgültig zu zerstören. Diese Geschichte ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Haustier für Schäden an Hardware gesorgt hat: Katze zerstört angeblich Gaming-Setup – Community schimpft: Besitzer soll ihr endlich Manieren beibringen