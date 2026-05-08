Der traurigste Moment in How I Met Your Mother kam völlig überraschend, selbst „Marshall“ wusste nichts davon

Als Comedy-Serie hat How I Met Your Mother hauptsächlich lustige Szenen, aber es gibt auch dramatische und traurige Momente, die vielen Fans in Erinnerung geblieben sind. Eine der traurigsten Szenen kam sogar für einen der Hauptdarsteller völlig überraschend.

Die meisten Zuschauer erinnern sich bei How I Met Your Mother wohl eher an die lustigen Szenen und die vielen Gags. Dennoch passierten in den neun Staffeln der Serie auch mal traurige oder dramatische Momente, die die Freundschaft der Figuren auf eine harte Probe stellten.

Für die wohl traurigste Szene in der Serie wollte der Darsteller von Marshall gar nicht erst wissen, worum es geht.

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Das war eine besondere Nacht

Um welche Szene geht es? In der 13. Folge der 6. Staffel ( Schlechte Nachrichten ) versuchen Marshall und Lily weiterhin, ein Kind zu bekommen. Als es nicht klappt, lässt Marshall sich beim Arzt untersuchen. In Marshall wächst die Angst, unfruchtbar zu sein, und zu allem Überfluss kommen noch seine Eltern vorbei, die aber auch wieder abreisen.

Am Ende erfährt Marshall, dass alles bei ihm okay ist, und er möchte seinen Vater anrufen. Der geht aber nicht ran und Lily steigt weinend aus einem Taxi und erzählt ihm: Sein Vater sei gestorben. Das ist ein Ereignis, das über mehrere Folgen Einfluss haben wird.

In einem Interview mit GQ (Quelle: YouTube) aus dem Jahre 2024 verriet der Schauspieler von Marshall, Jason Segel, dass er vor dem Dreh nicht wusste, was Lily ihm sagen wird. Aus Leak-Gründen stand im Skript nicht genau, was Lily Marshall in der Szene sagt. Das fand Jason Segel aber gut:

Da steht nur: „Lily erzählt Marshall eine Neuigkeit“. Weil ich so ein Sonderling bin, bin ich zu den Produzenten und dem Regisseur gegangen und habe gesagt: „Hey, tut mir einen Gefallen. Ich will die Neuigkeit nicht wissen. Sagt mir nicht, was die Neuigkeit ist.“

Laut Segel gab es mehrere Optionen, was die News ist. Es hätte ein Umzug, eine Schwangerschaft oder eine Scheidung sein können. Er wusste also beim Dreh nicht, was gesagt wird, wodurch er seinen eigenen Schock ins Schauspiel übertragen konnte: Das war eine besondere Nacht. Ich mag Kram wie diesen.

Solche Momente mag Segel an seinem Job sehr. Er möchte Sachen auf der Kamera einfangen . Man muss zwar gut darin werden, solche Reaktionen zu wiederholen, für mehrere Takes und Winkel, aber diese realen Emotionen seien für ihn Magie .

Wie wichtig war der Tod von Marshalls Vater? Der Tod stürzte Marshall in eine Krise und war ein wichtiger Punkt für seine Charakterentwicklung, die auch später noch sichtbar war. Aber auch für die Freundschaft der Gruppe war es ein starker Moment, da die Freunde gezeigt haben, wie eng ihre Freundschaft auch in tragischen Momenten ist.

How I Met Your Mother war die wohl wichtigste Serie von Jason Segel, die ihn bekannt gemacht hat. Eine ähnlich lustige, aber auch emotionale Rolle spielt er in der Comedy-Serie „Shrinking“: Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst