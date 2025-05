Ein YouTuber erklärt, wie ausgerechnet „Marshall“ die letzte Staffel von How I Met Your Mother ruiniert haben soll

How I Met Your Mother gehört zu den beliebtesten Comedy-Serien aller Zeiten. Die Suche nach Teds Frau und die Geschichten seiner Freunde fesselten viele Zuschauer. Obwohl die Serie jahrelang gut ankam, waren viele Fans mit der finalen Staffel unzufrieden. Ein YouTube-Kanal erklärt, woran das liegt.

Was ist das Problem an der letzten Staffel? Das Finale von How I Met Your Mother konnte nicht alle Fans überzeugen. Im Vergleich zu den anderen Staffeln hat die 9. mit 7,5 den schlechtesten IMDB-Durchschnitt der Serie, vor allem das Finale wird mit einer 5,5 abgestraft (via Reddit).

Das hat wohl mehrere Faktoren, aber ein YouTuber glaubt, den Grund zu kennen. Nerdstalgic ist ein Kanal, der sich viel mit Filmen und Serien beschäftigt. In einem YouTube-Video über How I Met Your Mother erklärt er, wieso die letzte Staffel so schlecht ist. Er kommt zum Schluss: Marshall hat sie ruiniert.

Marshall ist in der letzten Staffel nicht richtig da

Was ist das Problem mit Marshall? Marshall ist der beste Freund von Ted Mosby und wird von Jason Segel verkörpert. Nerdstalgic erklärt direkt zu Beginn des Videos, dass Marshall in der letzten Staffel kaum Auftritte hat. Er taucht hauptsächlich in Rückblenden und im Auto auf, war also nicht am selben Set wie der andere Teil der Gruppe.

Dadurch fehlten Interaktionen und Geschichten mit den anderen Hauptdarstellern. Es wirkte so, als wäre er gar nicht für die Hochzeits-Staffel geplant gewesen, nur um dann am Ende in der Hauptgeschichte wieder aufzutauchen.

Das lag vor allem daran, dass Jason Segel wohl nicht so viel Zeit hatte. Wie Nerdstalgic im Video erklärt, macht man bei erfolgreichen Serien Verträge für mehrere Jahre. Der Haupt-Cast von How I Met Your Mother bekam einen 7-Jahres-Vertrag, längere Verträge gibt es in den USA nicht.

Lange Verträge haben Vor- und Nachteile. Zum einen haben die Schauspieler einen festen Job und eine feste Struktur. Zum anderen sind sie aber an das Projekt gebunden, mehrere Jahre lang.

Bei How I Met Your Mother kam ein anderes Problem dazu: Die Verträge des Haupt-Casts gingen 7 Jahre, also etwa 8 Staffeln. Die Serie aber ging bis Staffel 9. Nach der 8. Staffel musste man die Verträge also verlängern. Für Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Josh Radnor und Alyson Hannigan war das kein Problem, doch Jason Segel zögerte.

Jason Segel wollte mehr

Marshall wollte nicht zurückkehren? Wie Deadline am 21. Dezember 2012 berichtete, hat Segel gezögert, die Rolle für Staffel 9 der Serie anzunehmen. Er wollte eigentlich aussteigen, doch nach 11 Stunden sagte er trotzdem zu.

Er nannte dafür nie einen Grund, doch in einem Schauspieler-Roundtable vom Hollywood Reporter erklärt er, wie er sich damals gefühlt hat.

Ich glaube, es gab eine Phase in meinem Leben und in meiner Karriere, etwa in den letzten paar Jahren von How I Met Your Mother, als die Dinge sowohl im Kino als auch im Fernsehen gut liefen und mir jeder erzählte, wie gut es lief. Ich war wirklich unglücklich. Jason Segel über seine Zeit über die letzten Jahre bei How I Met Your Mother (via YouTube)

Später fügt er noch hinzu, dass er nach How I Met Your Mother nicht wusste, was er als Nächstes machen soll. Obwohl er so viel erreicht hat, fragte er sich, ob er gut genug für dramatische Rollen wäre.

Obwohl er mit How I Met Your Mother einen sicheren Job hatte, fragt er sich, was er noch machen kann. Die Serie ermöglichte ihm viele Filmrollen, die auch Zeit gekostet haben. Während der Dreharbeiten der letzten Staffeln spielte er Hauptrollen in Die Muppets, Bad Teacher oder Freunde mit gewissen Vorzügen.

Er war an einem Punkt, an dem er sich Rollen aussuchen konnte, weshalb er weniger Zeit hatte, um für How I Met Your Mother zu drehen. Das erklärt auch, warum er hauptsächlich Szenen ohne die anderen hat. Diese Szenen wurden vorab gedreht.

Die letzte Staffel von How I Met Your Mother hatte viele Probleme

Hat Jason Segel die letzte Staffel wirklich ruiniert? Nerdstalgic erklärt in seinem Video nur einen kleinen Teil der Probleme von Staffel 9. Die Szenen mit Marshall wirken fehlplatziert und fragmentiert, doch die neunte Staffel hat weitere Baustellen. Immerhin besteht die Serie nicht nur aus Marshall.

Die gesamte Staffel konzentriert sich auf die Hochzeit zwischen Robin und Barney, nur um das im Finale wieder nichtig zu machen. Das ist unbefriedigend. Außerdem sorgt das dafür, dass man erzählerisch im Hochzeits-Rahmen bleiben muss.

Auch die Geschichte mit der Mutter hat Probleme. Nach 9 Staffeln lernt man sie endlich kennen und innerhalb der letzten Staffel wird wenig mit ihr gemacht. Auch das ist stellenweise frustrierend.

Der Wunsch von Jason Segel, mehr als nur Marshall Eriksen zu sein, ist verständlich. Als Schauspieler möchte man sich ausprobieren und mehr machen als reine Comedy. Diese Entwicklung durchlaufen viele Schauspieler, vor allem im Comedy-Bereich. Nach How I Met Your Mother konnte sich Segel mehr ausprobieren und eine seiner besten Rollen ist in einer Apple-Serie: Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst