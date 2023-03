Holt euch jetzt 8 Shooter und spart über 100 € im Humble Bundle – Aber Vorsicht: nur für Boomer

Auf Humble Bundle könnt ihr euch aktuell ein Paket mit 8 Shootern sichern, die perfekt für Boomer sind. Das Bundle kostet nur 17 Euro.

Was ist das für ein Angebot? Auf der Seite Humble Bundle gibt es aktuell ein Paket, das den Titel „Best of Boomer Shooters: Bigger and Boomier“ trägt. Enthalten sind bis zu acht Shooter, die allesamt in einem Retro-Stil inspiriert von Shootern aus den 90er-Jahren gehalten sind.

Für 16,94 Euro könnt ihr auf der Seite das komplette Paket erwerben. Würdet ihr die Spiele einzeln kaufen, liege der Preis laut Humble Bundle bei 135,53 Euro. Ihr spart durch das Angebot also bis zu 118,59 Euro.

Wenn ihr das Bundle kauft, erhaltet ihr die Spiele als Key, den ihr auf Steam einlösen könnt.

Was ist Humble Bundle? Humble Bundle ist eine Internetseite, bei der ihr Spiele, Bücher oder Software digital, speziell in Bundles, zu einem selbst gewählten Preis erwerben könnt und dadurch Zugriff auf eine bestimme Anzahl von Inhalten erhaltet.



Ein Teil des von euch gezahlten Betrages geht an wohltätige Zwecke und einen Teil erhalten die Entwickler. Obendrein könnt ihr dem Humble-Team einen Anteil zukommen lassen. Wie ihr die Anteile verteilt, ist zum größten Teil euch überlassen.

5 Retro-Shooter mit über 90 % auf Steam

Welche Spiele sind enthalten? In dem Bundle sind acht verschiedene Shooter enthalten. Mit Graven ist sogar ein Titel dabei, der im Online-Koop spielbar ist.

Zudem haben fünf von den acht Shootern auf Steam über 90 % positive Spieler-Bewertungen.

Nightmare Reaper – 94 % positive Bewertungen auf Steam

Deadlink – 93 % positive Bewertungen auf Steam

Graven – 69 % positive Bewertungen auf Steam

Wrath: Aeon of Ruin – 81 % positive Bewertungen auf Steam

Forgive Me Father – 86 % positive Bewertungen auf Steam

Viscerafest – 91 % positive Bewertungen auf Steam

The Citadel – 94 % positive Bewertungen auf Steam

Impaler – 95 % positive Bewertungen auf Steam

Hier geht es zu dem Angebot auf Humble Bundle.

Hier seht ihr den Early-Access-Release-Trailer zu Deadlink, einem der Spiele, das in dem Paket enthalten ist:

Wieso sind die Spiele nur für Boomer? Im heutigen Sprachgebrauch nutzen vor allem junge Menschen den Begriff „Boomer“ als Klassifizierung älterer Personen.

Die Spiele, die in dem Paket enthalten sind, sind stilistisch von Shootern aus den 90er-Jahren inspiriert. Das Design richtet sich demnach an Spieler, die in den 90ern schon gezockt haben.

Personen, die erst in den 90ern oder gar danach geboren wurden, können wahrscheinlich eher selten nostalgische Gefühle bei dem Design empfinden. Einen modernen Grafikstil könnt ihr hier nicht erwarten.

