Hit auf Steam steht bei 96 Prozent positiv, hat dank neuem Update jetzt so viele Spieler wie lange nicht

Der Überraschungserfolg R.E.P.O. aus 2025 hat sein nächstes großes Update auf Steam veröffentlicht. Daraus folgt, dass so viele Spieler wie lange nicht wieder reinschauen und sich mit ihren Freunden in den chaotischen Hit stürzen.

Was ist das für ein Spiel? In R.E.P.O. stürzt ihr euch alleine oder mit bis zu 6 Freunden in verschiedene gruselige Gebäude und müsst wertvolle Items bergen. Zwischen den Runden könnt ihr das verdiente Geld für Waffen, Tools oder Upgrades ausgegeben.

Die Besonderheit sind die verrückten Physikgesetze, denn durch die könnt ihr eure getragenen Items fallen lassen oder sie gehen kaputt, was den Wert mindert. Nebenbei müsst ihr noch auf allerlei gefährliche Monster aufpassen, die euch in die Quere kommen können.

Wie sehen die Spielerzahlen mit dem neuen Update aus? Während der Steam-Hit in den letzten Monaten ca. 30.000–40.000 Spieler erreichen konnte, sind mit dem neuen Update auf Steam „The Cosmetic Update“ viele Spieler zurückgekommen.

Zwei Tage nach der Veröffentlichung der neuen Inhalte stieg die Zahl am Samstagabend auf über 115.000 gleichzeitige Spieler. Das letzte Mal, als R.E.P.O. so viele Spieler verzeichnen konnte, war zum zweiten großen Update, welches im Oktober 2025 veröffentlicht wurde (steamdb.com).

Insgesamt hat R.E.P.O. über 330.000 Bewertungen, wovon 96 Prozent positiv sind (Stand: 10. Mai 2026, um 11:30 Uhr). Zusätzlich ist das Spiel noch bis zum 11. Mai 2026 um 19 Uhr im Angebot für 6,64 Euro.

Hier seht ihr den Trailer zum neuen Update:

Video starten Steam-Hit R.E.P.O. bringt neues Update und holt sich viele Spieler damit zurück Autoplay

Ihr könnt euch endlich von euren Freunden abheben

Wie sieht das Update aus? Der Name „The Cosmetic Update“ sagt schon sehr viel über den Inhalt aus. Ihr dürft euch jetzt endlich in Schale werfen und aus über 500 kosmetischen Items euer Outfit zusammenstellen. Dabei verdient ihr das neue Aussehen, indem ihr in euren Runden Boxen zerstört und Tokens erhaltet, um sie im Shop auszugeben.

Dieser Shop hat jetzt auch ein neues Aussehen und eine neue Umgebung. Zusätzlich sollen sich dort noch einige Geheimnisse verstecken, die die Entwickler nicht im Blogpost auf Steam verraten wollen.

Darüber hinaus gibt es 8 neue verrückte Items und einen Spielmodus, bei dem ihr Rennen fahren könnt – ähnlich wie in Mario Kart.

Was gibt’s sonst noch Neues? Neben den Neuerungen wurden noch allgemeine Änderungen vorgenommen, etwa neue Interaktionen mit Items, und das Balancing wurde angepasst. Auch einige Bugfixes dürfen nicht fehlen und haben unter anderem Probleme mit dem Inventar oder Waffen behoben.

Schon mit dem letzten Update konnte R.E.P.O. die Spieler überzeugen. Dort gab es eine neue Funktion, die euch nach dem Tod weiterspielen lässt. Als kleiner Kopf könnt ihr eure Freunde weiterhin unterstützen und mit ihnen sogar über ein Mikrofon reden: Überraschungs-Hit auf Steam kündigt Neuerung an, auf die Spieler sehnsüchtig warten: „Wir haben eure Gebete gehört“