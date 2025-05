Hier sind die 5 stärksten Hunter aus Solo Leveling, die Jin-Woo bei der Hunter Association kennenlernt

In dem Anime Solo Leveling gibt es kaum eine Organisation, die so viel Einfluss besitzt wie die Hunter Association. Als Jin-Woo beginnt, in den oberen Rängen der Organisation Fuß zu fassen, begegnet er einigen der mächtigsten Jägern Koreas.

Achtung Spoiler: Der Artikel kann Spoiler über den Anime Solo Leveling Staffel 1 und 2 enthalten.

Wie wurden die Charaktere ausgewählt? Dieser Artikel bezieht sich auf die Ereignisse im Solo Leveling Anime Staffel 1 und Staffel 2. Im Laufe der Geschichte trifft der Hauptcharakter Jin-Woo auf verschiedene Mitglieder der Hunter Association. Hierbei handelt es sich um eine staatliche Organisation, die in Korea die Jäger, Gates und Gilden überwacht. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Verwaltung der Bedrohung durch die Dungeons und arbeitet eng mit Gilden und hochrangigen Jägern zusammen, um die Bevölkerung zu schützen.

Einige dieser Hunter, denen Jin-Woo begegnet, begleiten ihn nur kurz, andere hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Für diese Liste wurden 5 Personen ausgewählt, die durch ihre Stärke, ihr Auftreten oder ihren Einfluss auf die Handlung besonders hervorstechen.

Unsere Liste ist eine wahllose Reihenfolge der Personen und sind nicht nach Stärke oder Stufe gerankt.

Go Gun-Hee

Wer ist das? Go Gunhee ist der Vorsitzende der koreanischen Hunter Association und gehört trotz seines fortgeschrittenen Alters zu den mächtigsten Jägern des Landes. Sein Charakter vereint Erfahrung, strategischen Weitblick und eine stille Autorität.

Auch wenn er nicht mehr aktiv an Kämpfen teilnimmt, bleibt sein Einfluss auf die Hunter-Gemeinschaft ungebrochen. Als oberster Vertreter der Hunter Association trägt er die Verantwortung für ganz Südkoreas Verteidigung gegen die magischen Tore und Monster – seine Entscheidungen bestimmen Leben und Tod.

Warum ist er so stark? Go Gunhee war einst selbst ein aktiver S-Rang-Hunter mit gewaltiger Kraft und zählte zu den Stärksten. Obwohl er wegen seines Alters eingeschränkt ist, spürt man seine frühere Kampfstärke auch weiterhin in seiner Präsenz.

Besonders bemerkenswert ist sein Gespür für aufkommende Bedrohungen und außergewöhnliche Talente: So erkennt er als einer der ersten das wahre Potenzial von Sung Jin-Woo.