Hersteller zeigt eine Kontaktlinse mit der Power eines PCs – Was kann man damit machen?

Der Hersteller Mojo Vision hat eine Kontaktlinse vorgestellt. Das Besondere daran: In dem Gerät steckt jede Menge Rechenleistung mit etlichen Funktionen. Die Firma dahinter erklärt, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen sei.

Mit coolen Gadgets wollen Hersteller das Leben der Menschen verbessern. Nachdem eine Firma einen Mundkopfhörer vorgestellt hatte, den ein Schurke tragen könnte, hat nun ein weiterer Hersteller ein spannendes Stück Technik vorgestellt.

Die Firma Mojo Vision hat sich auf Forschung und Technik rund um das menschliche Auge spezialisiert und möchte dieses mit neuer Technologie unterstützen. Nun hat die Firma ihre „Mojo Lens“ präsentiert.

Kontaktlinse bietet umfangreiche Hardware mit etlichen Funktionen

Was ist das für ein Gerät? Auf den ersten Blick sieht das winzige Teil nur wie eine Kontaktlinse aus. Im Inneren des Prototyps stecken aber jede Menge Hardware-Funktionen und Technologien, die direkt in die Linse eingebettet sind. Damit wird etwa das Display, die Kommunikation mit anderen Gadgets oder das Eye-Tracking gesteuert. Im Inneren steckt ein Chip für die Energieverwaltung, ein winziger Bildsensor und ein Mikroprozessor.

Bei dieser Kontaktlinse handelt es sich übrigens um keinen Scherz, denn das Team arbeitet schon seit einigen Jahren an solchen Geräten. So hat man sich etwa mit großen Sportherstellern wie Adidas zusammengetan, um solche Kontaktlinsen speziell für Sport und Fitness zu entwickeln (via cnet.com).

Was kann man genau damit machen? Zuerst hatte Mojo Vision ein medizinisches Gerät für Personen mit Sehschwäche entwickeln wollen. Die Linse sollte etwa dabei helfen, dass Personen mit Sehschwäche etwa Straßenschilder erkennen können.

Nun hat Mojo Vision diesen Ansatz aber deutlich weiter ausgebaut. Mittlerweile konzipiert man die Kontaktlinse auch für Sportler, die davon Vorteile haben sollen. Anstatt ständig auf den Fitnesstracker oder andere Geräte schauen zu müssen, hat man dann wichtige Daten oder Analysen direkt im Blick. Man ist also weniger abgelenkt und kann sich auf sein Training fokussieren.

Was könnte man damit alles machen? Doch es könnte noch jede Menge andere Bereiche geben, wo so eine Linse interessant werden könnte. Denn in der eigenen Produktbeschreibung schreibt Mojo Vision:

Lernt die Mojo Lens kennen, eine intelligente Kontaktlinse mit integriertem Display, die euch zeitnahe Informationen liefert, ohne Ihre Konzentration zu stören. Die Mojo Lens versteht euren realen Kontext und liefert euch relevante Benachrichtigungen und Antworten auf Augenhöhe.

Das erinnert ein wenig an Filme wie „Minority Report“, wo Kameras und Geschäfte die Personen über einen Iris-Scan identifizieren können.

Die Idee, dass ihr wichtige Daten direkt im Auge sehen könnt, klingt erst einmal nach einer spannenden Sache. Bisher ist aber noch nicht klar, wie einfach so eine Linse zu bedienen ist und wie einfach es am Ende sein wird, Daten davon abzulesen.

Der Protoyp ist erst der Anfang – Entwicklung soll noch Jahre dauern

Wann kann man die Linse kaufen? Das Produkt selbst, so erklärt Mojo Vision, ist noch lange nicht fertig und man müsse das Gadget erst einmal genau prüfen. Hier geht es dann um Produktsicherheit und um die Entwicklung der Software. Denn die Geräte sollen am Ende einwandfrei funktionieren und dem User wirklich helfen. Deswegen sagt Mojo Vision, dass es auch noch ein Prototyp sei und eben noch kein fertiges Produkt:

Wir bezeichnen es nicht als Produkt. Wir bezeichnen es als einen Prototyp. Das nächste Jahr oder so wird für uns darin bestehen, das zu nutzen, was wir daraus gelernt haben, weil wir jetzt wissen, wie man eine intelligente Kontaktlinse mit allen Elementen baut. Jetzt geht es um die Optimierung. Es geht um Software-Entwicklung. Es geht um die Entwicklung von Erfahrungen. Es geht um Sicherheitstests. Wir müssen wirklich verstehen, wie es als Produkt für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft als den ersten Kunden, an dem wir interessiert sind, funktioniert. Steve Sinclair, Senior Vice President of Product and Marketing, via venturebeat.com

Auch andere Hersteller entwickeln spannende Gadgets und Technik, um das Leben der Menschen zu verbessern oder ihnen zu helfen.

So hatte etwa eine Firma ein Gerät vorgestellt, welches sich um euer wichtigstes Gaming-Werkzeug, die Hand, kümmern soll.