Ein Satz aus Herr der Ringe sorgt 22 Jahre später für Diskussionen – Jetzt äußert sich Frodo zur bizarren Debatte

Der Herr der Ringe hat bis heute unzählige Fans, die sich auch Jahrzehnte später Mysterien und Diskussionen widmen. Ein recht belangloser Satz aus Die zwei Türme wird auch 22 Jahre später diskutiert. Auch Elijah Wood hat sich dazu jetzt geäußert.

Um welchen Satz geht es? Zwischen 2001 und 2003 erschien die Herr-der-Ringe-Trilogie und war ein gigantischer Erfolg. Bis heute ist die Welt von J. R. R. Tolkien in der Popkultur verankert. Die Reihe erhielt nach der Trilogie noch Prequels in Form der Hobbit-Filme und der Serie Die Ringe der Macht.

Die Fans diskutieren bis heute viele Mysterien und Fragen der Welt von Mittelerde. Ein unscheinbarer Satz in Die zwei Türme stellt bis heute die Grundlage für viele Diskussionen der Fans dar. Der Anführer der Uruk-hai sagt im Englischen: Looks like Meats back on the Menu boys . Auf Deutsch heißt das etwa: Sieht aus, als hätten wir wieder Fleisch auf der Karte . Seitdem diskutieren Fans, ob es eigentlich Restaurants in Mittelerde gibt.

22 Jahre später ist die bizarre Frage für viele noch relevant

Was sagt Elijah Wood zu dieser Diskussion? Seither wollen Fans wissen, ob es Restaurants in Mittelerde gibt, denn wenn die Uruk-hai das Wort Menu kennen, dann muss es doch auch Restaurants geben. Dieses Thema ist mehr ein Meme als echte Diskussion, doch auch 22 Jahre nach dem Release scheint es noch relevant zu sein.

Wie Popverse berichtet, wurde Elijah Wood, der Darsteller von Frodo, auf der diesjährigen Comic Con in Liverpool gefragt, was es mit dem Satz eigentlich auf sich habe. Gibt es denn nun Restaurants in Mittelerde? Elijah Wood gibt eine recht unzufriedenstellende Antwort. Er vergleicht es mit einem Satz aus den Star-Wars-Sequels, in denen ein Handy erwähnt wird.

Das ist eine Sache, die im modernen Schreiben für alte Zeiten vorkommt. Das passiert sehr oft. In Star Wars: Die letzten Jedi gibt es eine Stelle, an der er mit General Hux spricht und sagt: “Warten Sie auf General Hux”, als wäre es ein verdammter Telefonanruf. Tut mir leid, lass mich dich verbinden. …. Wovon redest du?

Er sagt, dass die Logik in dem Fall der Freiheit des Schreibens weichen muss. Er nennt es lustigen Witz und dass es eben Aufmerksamkeit erregt. Das ergibt für die meisten Leute wahrscheinlich Sinn, doch für die hartnäckigen Fans ist die Frage nach Restaurants in Mittelerde immer noch nicht geklärt.

Was sagen andere Schauspieler? Auch andere Darsteller wurden mit der Frage schon konfrontiert. Wie GameSpot 2021 berichtete, gab auch Nathaniel Lees, der den Uruk-hai Ugluk gespielt hat, eine Antwort auf die Frage.