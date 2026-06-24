Helluva Boss: Staffel 3 – Alle Infos zu Release, Trailer und Episoden

Mit der dritten Staffel geht das beliebte Spin-off Helluva Boss zu der Serie Hazbin Hotel in die nächste Runde. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier bei MeinMMO.

Update vom 24. Juni 2026: Wir haben den Release-Termin für Staffel 3 ergänzt.

Wann erscheint die 3. Staffel zu Helluva Boss? Die dritte Staffel von Helluva Boss startet am 14. Oktober 2026.

Wie viele Folgen wird Staffel 3 haben? Insgesamt wird die Staffel, wie die Vorgänger auch, rund 15 Folgen haben.

Wo kann ich Staffel 3 anschauen? Ihr könnt die dritte Staffel, wie auch die erste und zweite sowie die neue Pilotfolge „Mission Zero“, beim Streamingdienst Amazon Prime schauen. Ebenso könnt ihr Staffeln 1 und 2 auch auf YouTube anschauen.

Gibt es schon einen Trailer? Ja, es gibt einen ersten, kurzen Teaser zu Season 3. Ihr seht ihn hier:

Video starten Helluva Boss kündigt mit Teaser Release von Staffel 3 an Autoplay

Worum geht’s in der dritten Staffel? Die dritte Staffel von Helluva Boss setzt unmittelbar nach den Ereignissen der zweiten Staffel an und konzentriert sich auf die weitere Entwicklung der persönlichen Beziehungen der Hauptfiguren inmitten wachsender sozialer Spannungen in der Hölle.

Ein zentraler Handlungsstrang ist die neue Lebenssituation von Blitzø und Stolas, nachdem Stolas seine königliche Position verloren hat und gezwungen ist, sich dem bürgerlichen Leben anzupassen, was ihre komplizierte Romanze in räumlicher Nähe neu entfacht.

Parallel dazu wird die Beziehung von Moxxie und Millie vertieft, insbesondere im Angesicht eines möglichen neuen Familienmitglieds und der potenziellen Rückkehr alter, konfliktreicher Familienmitglieder wie Crimson. Auch Octavia und Loona müssen sich neuen Herausforderungen stellen und lernen, mit ihren komplizierten Familiensituationen umzugehen.

Die Staffel dreht sich auch um die steigende Unzufriedenheit und Aufbruchsstimmung unter den Imps, angefacht durch Blitzøs Aktionen, was die Basis für einen potenziellen Konflikt legt.

Hazbin Hotel und Helluva Boss spielen im selben Universum. MeinMMO-Dämon Cortyn ist von Hazbin Hotel mehr als begeistert und erklärt euch im Beitrag, warum ihr euch die Serie unbedingt anschauen solltet: Wenn ihr mir vertraut, schaut Euch Hazbin Hotel an – Ihr werdet es nicht bereuen