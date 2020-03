Ihr helft bei der Bekämpfung von Corona, wenn ihr dieses Spiel zockt

Mit der kostenlosen Computerspiel Foldit sollt ihr bei der Bekämpfung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2)) helfen. Jeder von euch kann mitmachen.

Um was geht es? Die Universität von Washington hat ein kostenloses Spiel entwickelt, das es euch erlaubt, bei der Erstellung eines Medikamentes gegen Coronaviren zu helfen.

So macht ihr mit – Foldit Download

Wie kann ich starten? Das Spiel heißt Foldit und kann auf der offiziellen Webseite von FreeThink heruntergeladen werden.

Das Institut für Protein Design (IPD) der Universität Washington entwickelte das Spiel, in dem ihr Puzzles lösen sollt. Dabei erschafft ihr Proteinstrukturen, die mit anderen Proteinen auf eine bestimmte Art interagieren können.

Wie funktioniert das? Ihr ladet euch Foldit auf der Webseite herunter (Link zum Download auf fold.it) und registriert euch dann mit einem Nutzernamen und Passwort. Die Datei ist nur 166 MB groß.

Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr erstmal durch ein paar Tutorials geführt, die euch erklären, wie ihr die Puzzle löst. Im Fortgeschrittenen-Puzzle designt ihr ein von Grund auf neues Protein.

Eins der ersten Tutorial-Level in Foldit – ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht

Die vielversprechendsten Designs werden dann beim IPD getestet. Sollte dann eine richtige Kombination gefunden werden, wird es weiterhin einige Zeit kosten, bis diese dann weitere Tests durchlaufen ist.

Was steckt dahinter? Die Idee hinter dem Spiel ist es, eine richtige Protein-Kombination zu finden, die Zellen effektiv vor den angreifenden Corona-Viren schützen kann. Diese können Wissenschaftler dann nutzen, um Medizin gegen das Virus zu entwickeln, um damit die Ausbreitung zu verlangsamen oder zu stoppen.

Allerdings sei das ein langer Weg, denn „ein bescheidenes Protein aus 100 Aminosäuren hat 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000 mögliche Kombinationen“, erklärt die Webseite.

Kein Wunder also, dass möglichst viele von euch Foldit spielen sollen, um so schnell an die richtige Kombination zu gelangen.

