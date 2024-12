Headset-Testsieger zum Tiefstpreis: Hier können Gamer-Ohren zu Weihnachten kabellos frohlocken

Corsairs HS80 Max Wireless gehört zu den besten Gaming-Headsets im mittleren Preisbereich und ist jetzt besonders günstig bei MediaMarkt und Saturn.

So gut ist das Angebot: Das gut bewertete Gaming-Headset von Corsair gibt es bei MediaMarkt und bei Saturn versandkostenfrei aktuell um 37 Prozent reduziert. Derzeit wird sogar noch vor Weihnachten geliefert.

Günstiger war das kabellose Modell laut Vergleichsseiten bisher noch nicht zu haben und zugreifen lohnt sich dementsprechend, zumal es eine echte Empfehlung ist.

So gut ist das Headset: In der GameStar-Übersicht der besten Gaming-Headsets für richtig guten Sound am PC hat das Corsair HS80 Max Wireless (das sich auch gut für PS5 und PS4 eignet) im Preisbereich unter 150 Euro sowohl von Kollegin Alana als auch Nele die Empfehlung bekommen.

Die Testerinnen zeigten sich dem Wortlaut nach begeistert, abseits etwas dreckanfälliger Ohrpolster. Folgendes stach dabei auf Pro- und Contra-Seite hervor:

Pro Gute Reichweite

Super bequem und leicht

Top Klang, der sich mit Software noch individualisieren lässt

Erstklassige Verarbeitung und hochwertige Materialien

Ordentliches Mikrofon Contra Mikrofon lässt sich nur schwer biegen und nicht abnehmen

Zufriedene Kunden: Auch in den 44 Rezensionen bei MediaMarkt und 43 Rezensionen bei Saturn kommt das Modell mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen sehr gut an, einzig der sonst hohe Preis wird vereinzelt moniert.

Das bietet das Corsair HS80 Max Wirless Gaming-Headset

Zwei drahtlose Verbindungen: Corsair HS80 Max Wireless arbeitet mit einer 2,4-GHz-Drahtlosverbindung mit niedriger Latenz und bei einer Reichweite von bis zu 15 Metern und Hi-Fi-Klang mit 24 Bit/96 kHz.

Multiplattform: Kompatibel ist es mit einer Vielzahl von Plattformen wie PC, Mac, PS5, PS4 oder Mobilgeräten und und bietet bis zu 65 Stunden Akkulaufzeit im 2,4-GHz-Wireless-Modus oder bis zu 130 Stunden mit Bluetooth.

Bequem: Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff mit atmungsaktivem Stoffbezug sowie ein schwebendes Bügeldesign ohne Druckpunkte mit leichtgewichtigem Aluminium sollen derweil lange Komfort bieten.

Corsair HS80 Max Wirless Gaming-Headset für 119 Euro statt 189,99 Euro UVP bei MediaMarkt

Mit 3D-Audio: In Sachen Soundqualität gibt es Dolby Atmos für räumlichen Klang am PC mit dreidimensionaler Präzision, während die 50-mm-Neodym-Lautsprechertreibern mit großem Frequenzbereich auch Unterstützung für Tempest 3D Audio auf PS5 bieten.

Mikrofon: Das omnidirektionale Mikrofon unterstützt Nvidia Broadcast für Mikrofonoptimierung zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen und Echos, während die SonarWorks SoundID-Technologie eine personalisierte Klangsteuerung des Headsets auf PC und Mac an persönliche Vorlieben bietet.

Weitere Features: Mit an Bord ist außerdem Support für Corsairs iCUE-Software, mit der sich das Ganze einstellen lässt, einschließlich RGB-Beleuchtung, voreingestellte Audio-Profile und Equalizer-Einstellungen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt.

