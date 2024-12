4K-Grafikkarte mit purer Raytracing-Power ist gerade günstig wie schon lange nicht mehr

Diese 4K-Grafikkarte ist perfekt für High-End-Details. Mit 10240 CUDA-Kernen ist der Prinz ein wahres Monstrum. Spart jetzt bei Mindfactory.

Einst kostete die normale RTX 4080 bereits 1200 bis 1300€. Nun bekommt ihr die RTX 4080 Super bereits für knapp über 1000€. Durch den großen VRAM von 16 GB könnt ihr aktuell jedes AAA-Game ohne Abstriche spielen. Solltet ihr euch für ein WQHD-System entscheiden, habt ihr besonders viele Jahre Ruhe. In jeder Hinsicht ist diese Grafikkarte mit der Raytracing-Kernleistung und der Upscaling-Technologie DLSS eine Naturgewalt. Nutzt den Sparpreis bei Mindfactory und spielt jetzt und nicht irgendwann in High-End.

Häufig gestellte Fragen Was ist DLSS? DLSS steht für „Deep Learning Super Sampling“ – eine geniale Upscaling-Technologie von Nvidia. Anstatt das Spiel in voller Auflösung zu rendern, berechnet die Grafikkarte zunächst eine niedrigere Auflösung. Die geringere Pixelanzahl entlastet die Hardware deutlich. Anschließend kommt künstliche Intelligenz ins Spiel: Mithilfe der RTX-Tensor-Kerne wird das Bild intelligent hochskaliert. Das Ergebnis? Eine Grafik, die in puncto Detailreichtum nahezu mit der nativen Auflösung mithält, während die Bildrate (FPS) spürbar erhöht wird.

Diese Grafikkarte kostet im Schnitt 800€ weniger als die RTX 4090 und ist in der reinen Gaming-Performance fast genauso gut. Die RTX 4090 mag zwar der König sein, aber der Thronanwärter steht dicht dahinter und ist von der Preis-Leistung bedeutend attraktiver.

Eigenschaft Beschreibung Modell Palit RTX 4080 Super Infinity 3 Prozessortaktfrequenz 2295 MHz Prozessor-Boost-Taktfrequenz 2580 MHz Speicherinterface 256 Bit Speicherbandbreite (max.) 736 GB/s Kühltechnik Palit TurboFan Blade VRAM 16 GB CUDA-Kerne 10.240

4K-Grafikkarte mit fantastischer Leistung

Diese phänomenale Grafikkarte bietet alles, was ihr braucht, um eure Spiele in atemberaubender Qualität zu erleben und eure Gegner im Staub zurückzulassen.

Beginnen wir mit der reinen Leistung: Die Palit RTX 4080 Super verfügt über eine Prozessortaktfrequenz von 2295 MHz. Doch das ist bislang nicht alles – dank des Boosts kann sie auf bis zu 2580 MHz hochschalten.

Anspruchsvolles Gaming in 4K und schwere Projekte stellen kein Problem dar. Dank DLSS (Frame Generation) seid ihr besonders zukunftssicher und habt lange etwas von dieser Komponente.

Mit einer Speicherbandbreite von maximal 736 GB/s und einem 256-Bit-Speicherinterface stellt diese Grafikkarte sicher, dass Daten blitzschnell verarbeitet werden. Das bedeutet für euch: kürzere Ladezeiten und ein nahtloses Spielerlebnis, egal, wie intensiv die Action wird.

Sie ist mit satten 16 GB VRAM ausgestattet, was euch genügend Speicherplatz bietet, um auch die grafisch anspruchsvollsten Spiele in voller Pracht zu genießen. Die CUDA-Kerne – ganze 10.240 an der Zahl – sorgen dafür, dass jede Textur superscharf und jedes Detail lebendig wirkt.

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Kühltechnik: das Palit TurboFan Blade. Eure Karte kann ihre maximale Leistung entfalten und bleibt trotzdem ganz ruhig. Macht also keine Gedanken um Überhitzung, denn das Biest hat alles im Griff.

