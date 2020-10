Hausen jetzt ohne Abo schauen [Anzeige]

Wenn der Oktober langsam zur Neige geht, dann steht das Gruselspektakel Halloween vor der Tür. Passend dazu startet ab dem 29. Oktober 2020 die erste deutsche Horror-Serie „Hausen“ auf dem Angebot von Sky.

Wer bereits jetzt einen Blick in die erste Folge werfen möchte, der sollte das jetzt tun! Noch bis zum 29. Oktober könnt ihr die gesamte erste Folge von Hausen ohne Abo anschauen und euch einen Eindruck der Serie machen. Schauen könnt ihr Folge 1 von Hausen exklusiv auf der Seite Hausen.TV. Das Angebot ist allerdings zeitexklusiv. Die Seite wird am 30. Oktober wieder abgeschaltet, ihr solltet also nicht zu lange damit warten. Wen ihr euch also einmal ordentlich gruseln wollt schaut die erste Folge.

​Watch Party from Home​

​Wer sich so eine gruselige Serie doch lieber zusammen mit ein paar anderen Horror-Fans anschauen will, für den haben wir noch etwas ganz Besonderes. Am 29. Oktober um 20 Uhr veranstalten wir die Watch Party from Home und streamen die erste Folge Hausen live für euch auf Twitch und Youtube, zusammen mit den Machern der Serie. ​

​Neben Ann-Kathrin Kuhls von GamePro.de und Marco Risch von Nerdkultur sind auch die Schauspieler der Serie, sowie Hausen-Schöpfer Thomas Stuber mit dabei. Charly Hübner („Bornholmer Straße“), Tristan Göbel („Tschick“), Lilith Stangenberg („Wild“), Alexander Scheer („Gundermann“) und Daniel Sträßer („Charité“) schauen zusammen mit euch die erste Folge Hausen und geben interessante Insider-Infos zur Entstehung der Serie und Hinweise, wie es weitergeht. ​

​Die Watch Party from Home solltet ihr also auf keinen Fall verpassen! Am 29. Oktober 20 Uhr senden wir live auf Twitch Monsters & Explosions und auf dem Youtube-Kanal von GameStar.de.​

​Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr die gesamte Serie anschließend auf Sky Ticket direkt weiterschauen. Hausen wird ab Donnerstag, 29. Oktober täglich in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt werden. Zudem können die Episoden über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q gestreamt werden.​