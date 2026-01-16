Die beste Harley Quinn könnt ihr ab jetzt auf HBO sehen, nicht mal Margot Robbie kann da mithalten

Seit dem 13. Januar könnt ihr auf HBO Max eine Animationsserie zu Harley Quinn sehen, die nicht nur die beste Darstellung der Antiheldin zeigt, sondern auch viel brutale Comedy, Action und Charaktere, die einem sofort das Herz stehlen.

Was ist das für eine Animationsserie? Es handelt sich um die Serie „Harley Quinn“ auf HBO Max. Die Serie erschien bereits 2019 auf dem Streamingdienst DC Universe, kann aber aktuell seit dem 13. Januar über HBO Max gestreamt werden.

Die Serie handelt, wie der Titel unschwer vermuten lässt, von Harley Quinn, der berühmten Handlangerin des Jokers, die jedoch in der ersten Staffel bemerkt, dass sie ihrem geliebten Schurken doch um einiges unwichtiger ist, als sie sich erhofft.

Sie beschließt, sich von ihm zu trennen und ihr eigenes Ding in Gotham durchzuziehen. Dabei wird sie von Poison Ivy, aber auch einer neu gegründeten Crew begleitet, die aus bekannten Namen wie King Shark oder Clayface besteht.

Die Serie begleitet Harley, wie sie mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hat. Einerseits will sie in der Welt der Schurken ernst genommen werden, über ihre emotionale Abhängigkeit vom Joker hinwegkommen, nervige Helden abhängen und mit ihrer eigenen Entwicklung Frieden finden. Und genau das ist eine der größten Stärken der Animationsserie: Ihre Charaktere sind keine Karikaturen, sondern haben Tiefe, entwickeln sich stetig weiter und bleiben trotzdem authentisch und spaßig.

Kurz gesagt: Harley Quinn hat trotz brutaler Action und derber Comedy richtig viel Herz. Und das macht sie zu einer meiner absoluten Lieblingsserien.

Hier seht ihr den Trailer zu Harley Quinn auf HBO Max:

Harley Quinn aus ihrer eigenen Serie überzeugt bereits ab Folge 1

Eine Serie kann kaum überleben, wenn die Protagonisten nicht überzeugen können. Genau da hat sie Glück, mit Kaley Cuoco (bekannt als Penny aus The Big Bang Theory) eine witzige, überdrehte, aber trotzdem absolut authentische Harley Quinn zu bekommen. Sie ist laut, impulsiv und ein wirklich unperfekter Mensch, dessen innere Konflikte sie trotz ihrer überdrehten Art so nahbar machen.

Sie überdenkt viel, sehnt sich nach Respekt und Akzeptanz und geht ihren Problemen lieber aus dem Weg, als sie zu klären – außer, man kann sie mit einer Knarre oder einem Baseballschläger aus dem Weg räumen.

Ihr Team, bestehend aus Ivy und weiteren Freunden, sind nicht nur Statisten und Mittel für Witze (versteht mich nicht falsch, Witze gibt es genug. Und die sind tatsächlich echt gut). Ihre Crew schätzt sich gegenseitig, wächst zusammen und sorgt auf diese Weise dafür, dass Konflikte einfach mehr Gewicht bekommen.

Wenn Harley zum Joker zurückrennt, weil sie sich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehnt, ist es nicht witzig, sondern fast traurig.

Joker, Bane und Harley ((Quelle: HBO Max YouTube)

Charaktere, die man einfach gern hat

Aber Harley ist nicht die Einzige, die vollkommen überzeugt. Es gibt auch andere Kandidaten, die einem einfach binnen Sekunden das Herz erobern. Klar, aufgrund des Comedy-Genres werden ein paar Persönlichkeiten überspitzt oder umgeschrieben, aber es passt in dem Setting perfekt. Clayface ist ein nerdiges Theaterkind, das ein ausgeprägtes Faible für Schauspielerei und Theater besitzt, Bane ein muskulöser Softie, der einfach nur zur Gruppe der Schurken gehören will, und Batman wirkt bei jedem Einsatz, als sei er zu alt für diesen ganzen Zirkus.

Mein Highlight neben Harley ist jedoch ganz klar Poison Ivy. Anstelle der „Femme fatale“, wie sie in vielen anderen DC-Medien dargestellt wird, ist sie eine abgestumpfte, introvertierte Pflanzenliebhaberin mit emotionalen Bindungsängsten, die jedoch nicht zögert, wenn Harley ihre Hilfe braucht. Die beiden als Duo machen aufgrund ihrer zutiefst unterschiedlichen Eigenschaften, aber der genauso festen Liebe füreinander einfach Spaß beim Zuschauen und sorgen für viele Lacher, aber auch berührende Momente.

Harley und Ivy sind sich trotz großer Unterschiede verdammt wichtig (Quelle: HBO Max YouTube)

Eine Serie, die vieles im DC-Universum umkrempelt – doch genau deswegen funktioniert

Mir hat die Serie unglaublich viel Spaß gemacht und mit dem Release auf HBO Max in Deutschland freue ich mich schon, die Serie erneut zu schauen. Dieses Mal ohne Pausen zwischen den einzelnen Staffeln. Aber nur weil sie mir gefällt, heißt es nicht, dass sie bei dem größten DC-Fan ebenso gut ankommen muss.

Harley Quinn ist neben einer Superhelden-Serie hauptsächlich eines, nämlich Comedy. Die Serie nimmt sich selbst und selbst die ernstesten Charaktere aus Gotham und Umgebung nur halb so ernst, wie es viele Superfans tun. Und darauf muss man sich einlassen können.

Aber genau diese Herangehensweise öffnet der Serie die Türen, neue Dinge auszuprobieren, denen andere Filme, Serien und Comics eher aus dem Weg gehen. Dementsprechend scheuen sie sich nicht davor, selbst Charaktere wie den Joker oder sogar Batman hopszunehmen . Bei Harley Quinn ist wirklich kein einziger Lieblingscharakter des DC-Universums sicher, doch genau das hat mir so viel Spaß gemacht.

Fans von Harley und Joker als Pärchen müssen hier auch in den sauren Apfel beißen. Die Serie zeigt die problematischen Seiten ihrer „Beziehung“ und wie Harley selbst nach dem offiziellen Aus immer noch unter seinem Einfluss leidet. Aber auf Romantik müsst ihr definitiv nicht verzichten, so viel soll gesagt sein. Harley Quinn entwickelt eine der besten, und überraschenderweise gesündesten TV-Beziehungen, wie man sie von Harley im ersten Moment nicht erwarten mag.

Vielleicht konnte ich euch mit meiner Vorstellung von „Harley Quinn” einen kleinen Vorgeschmack auf die Serie geben und den letzten Ruck geben, selbst reinzuschauen. Findet ihr den Ansatz spannend? Oder graust es euch davor, dass beliebte Charaktere des DC-Universums ganz neue Seiten zeigen? Falls ihr noch weitere Serien von HBO Max kennenlernen wollt, haben wir hier auf MeinMMO noch mehr für euch: HBO Max ist in Deutschland gestartet – Alle Infos zum Preis, Programm und Abo des Netflix-Konkurrenten