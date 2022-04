Moderne Handys sind schwer zu reparieren – Ein Deal von Samsung soll das ändern

In der Europäischen Union (EU) gibt es schon länger Diskussionen, wie man Hersteller zu einer besseren Nachhaltigkeit zwingen könnte. Denn in Handys stecken viele selten Ressourcen, die schwer abzubauen sind.

Die Zusammenarbeit soll ein erster Schritt sein und in Zukunft auch auf weitere Geräte ausgedehnt werden. Genaueres erklärte Samsung dazu nicht. Wann diese Zusammenarbeit auch in Europa und Deutschland angeboten wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Samsung Electronics America kündigte heute an, dass Besitzer von Galaxy-Geräten ab diesem Sommer die Reparatur der beliebtesten Modelle von Samsung, der Galaxy S20- und S21-Produktfamilie sowie des Galaxy Tab S7+, selbst in die Hand nehmen zu können.

Was hat Samsung angekündigt? Samsung erklärte in seinem offiziellen Blogpost, dass man in Zukunft mit der bekannten Seite iFixit zusammenarbeiten wolle, um Usern die Reparatur ihrer eigenen Geräte zu erleichtern:

Doch das könnte sich in Zukunft ändern, denn Samsung hat sich jetzt mit der bekannten Reparatur-Seite iFixit zusammengetan und möchte kleine Ersatzteile und ein Recycling anbieten. In Zukunft dürfte damit auch die Reparatur eures Handys leichter werden.

