Das LoL-Team von HandOfBlood hat heimlich ein neues Team aufgebaut, wollen deutscher Meister in Rocket League werden

Das Esport-Team Eintracht Spandau von Twitch-Streamer HandOfBlood hat sich bereits in League of Legends beweisen können. Nun erweitern sie ihr Repertoire mit einem Team zu Rocket League, das bereits seit Monaten verdeckt in der deutschen Meisterschaft tätig ist.

Von welchem Team ist die Rede? Es handelt sich um das deutsche Rocket-League-Team „Die Schmackofatzen”, das bereits seit Oktober 2025 an Turnieren teilgenommen hat (Quelle: liquipedia). Bei dem Namen handelte es sich jedoch nur um eine Tarnung.

Wie in einem neuen Video des offiziellen Accounts von Eintracht Spandau auf YouTube offenbart wurde, war das Team bereits seit Monaten Teil des Esport-Teams von Präsident Knabe, besser bekannt als Twitch-Streamer HandOfBlood. Dort fordert er seine untergebenen Knechte dazu auf, Eintracht Spandau irgendwie zu einer deutschen Meisterschaft zu verhelfen, egal, wie es angestellt wird.

Video starten HandOfBlood verpasst sein neues Spiel auf der Caggtus, fordert nur gute Kritiken Autoplay

Eintracht Spandau schaffte es direkt bis ins Finale

Was wissen wir über Eintracht Spandaus neues Team zu Rocket League? Zu dem aktuellen Team gehören die beiden deutschen Spieler Gnagflow06 (Alexander Böttcher) und Miyjo (Marius Büttner) sowie der französische EleXiT (Alexis Sevré). Alle drei sind in dem Video zu sehen, wie sie ihre falschen T-Shirts der Schmackofatzen ablegen, um sich als wahre Mitglieder von Eintracht Spandau zu offenbaren.

Hier seht ihr einen Clip der offiziellen Ankündigung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Ankündigung sowie die Geschehnisse des Videos fanden im Offline-Finale der Rival Rush statt, einer Liga für Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie fand vom 20. bis 21. März in der Koelnmesse in Köln statt, wo das Team es bis ins Halbfinale schaffte und den vierten Platz belegte (Quelle: liquipedia).

Darüber wird sich Präsident Knabe sicherlich nicht gefreut haben.

Passend zu dem Video hat Eintracht Spandau die sogenannten „Schmackofatzen-Files” veröffentlicht, in denen sie die Hintergründe genauer aufdeckt. Dort wird klar, dass sie bereits seit geraumer Zeit Hinweise versteckt haben, wie einen Ordner mit dem Namen „Rocket League” aus dem Video „MAKE LEAGUE GREAT AGAIN”.

Eintracht Spandau hat nicht erst durch ihr neues Rocket-League-Team gezeigt, dass sie mehr können als LoL. Das Team hat ein Video im Stil von South Park veröffentlicht, das für den Wunsch vieler Fans sorgte, dem Projekt eine ganze Animationsserie zu widmen: Ein Video zeigt HandOfBlood und NoWay in South Park, und heute erfahren wir, was es damit auf sich hat