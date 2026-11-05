HandOfBlood erklärt, was hinter dem Polizeieinsatz steckte: “Nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt”

HandOfBlood hat sich auf Twitch zu dem plötzlichen Stream-Abbruch geäußert.

Das ist die aktuelle Situation: Am 3. November 2026 kam es zu einem plötzlichen Stream-Abbruch bei HandOfBlood nach einem vermeintlichen Polizeieinsatz. Später kursierten Videos von Einsatzfahrzeugen und Beamten, die mehrere Kartons aus dem Büro der Firma des Streamers trugen. Wir haben auf MeinMMO darüber berichtet.

HandOfBlood meldete sich via Instgram bei seinen Fans und versicherte, es bestehe kein Grund zur Sorge. Die für den 5. November geplante LAN zu WoW: Forever solle trotz allem wie geplant um 12:00 starten. Dann könne er außerdem mehr zu dem Vorfall sagen.

Auf Anfragen des FUNK-Formats offen un’ehrlich sowie der Bild dementierte die Berliner Polizei jedoch, dass es einen Einsatz gegeben habe. Jetzt klärte HandOfBlood die Situation auf.

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

Das steckt dahinter: Bevor es in WoW gehen konnte, nahm sich HandOfBlood die Zeit, über den Polizeieinsatz zu sprechen. Tatsächlich handelte es sich um eine Werbe-Aktion für Knabe Drinks, der Getränkemarke des Streamers. Bei einer früheren Aktion hatten Influencer Pakete mit Getränkedosen erhalten, dazu auch ein Gag-Geschenk mit einem Tütchen, das Kokain darstellen sollte, eine Anspielung auf die frühere Rezeptur von Coca Cola. Diesen Witz habe man fortführen wollen.

HandOfBlood erklärte, man habe im Voraus bereits über die Möglichmeit gesprochen, dass die Aktion nicht bei allen gut ankommen würde. Dass das Ganze solche Wellen schlagen würde, habe man jedoch nicht erwartet.

Der Streamer betont ausdrücklich, dass man eine Razzia darstellen wollte und kein Swatting, das sei etwas, worüber man sich nicht lustig machen wolle.

Hinweis: Diese News entsteht im Schnell-Verfahren und wird noch ergänzt.