Weitere Guides rund um Guild Wars 2 und End of Dragons findet ihr in dieser Übersicht:

Was sagt ihr zu den vier neuen Tiergefährten? Gefallen euch die Modelle und Fähigkeiten? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In Guild Wars 2 wurden vier neue Tiergefährten für den Waldläufer eingeführt, die ihr in den Gebieten von End of Dragons finden könnt. Wir von MeinMMO verraten, wo sie sich befinden.

Insert

You are going to send email to