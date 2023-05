GTA Online: Eigene Nummernschilder im Editor erstellen und ändern, so geht’s

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Nun seht ihr eure bereits vorhandenen Nummernschilder in der Übersicht. Bis zu 30 Stück könnt ihr euch erstellen. Auf der Hauptseite seht ihr am linken Rand, wie viele ihr bereits besitzt.

Was hat sich verändert? Früher konntet ihr mit Hilfe der iFruit-App eure Nummernschilder in GTA Online entwerfen und anpassen. Doch jetzt gibt es einen neuen Nummernschild-Editor, den ihr einfach bei euch im Browser nutzen könnt.

Insert

You are going to send email to