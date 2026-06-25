GTA 6 ist so wichtig, dass sogar Markus Söder auf fragwürdige Weise damit wirbt

Der wohl bekannteste Ministerpräsident Deutschlands wirbt nun mit einem Cover-Art wie von GTA 6 für seine Projekte. Dabei hat es der Titel ja eigentlich nicht so mit Recht und Ordnung.

Was hat Markus Söder mit GTA 6 zu tun? Die Vorbestellungen von GTA 6 sind gerade angelaufen, und der Hype um das Spiel hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Aufmerksamkeit ist dabei sogar in der Bayerischen Staatskanzlei angekommen, denn zum Start der Vorbestellungen postet auch Markus Söder auf Instagram ein Cover-Art zum Spiel.

Das zeigt allerdings weder Jason noch Lucia, stattdessen gibt es gleich dreimal Söder, einmal CSU-Generalsekretär Markus Blume und die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär im KI-Look zu sehen.

Während Bär passend im Raumanzug posiert, schüttelt der bayrische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume die Hand eines Roboters. Der Ministerpräsident zeigt sich auf der Cover-Art staatsmännisch vor einem Rednerpult, in einem Gang, der dem Weißen Haus ähnelt und vor einer großen Maschine.

Drei weitere Kacheln des Cover-Arts zeigen Tracht, die bayrischen Alpen und die berühmte Frauenkirche in München. Statt Grand Theft Auto steht als Titel des Cover-Arts: „Hightech & Heimat Bayern“. Als Bildunterschrift schreibt Markus Söder: „Hightechland Bayern vor GTA 6. So geht Zukunft. 🚀“

Auf Instagram könnt ihr den Post sehen.

Markus Söder x GTA 6 KI Bild von Instagram https://www.instagram.com/p/DZ-eaM6NUJX/

Ein fragwürdiges Spiel für einen Politiker

Warum ist das fragwürdig? Markus Söder möchte hier natürlich den Hype von GTA 6 für sein Projekt Hightechland Bayern nutzen, bei dem es darum geht, das Bundesland in verschiedenen hochtechnologischen Bereichen wie Raumfahrt und Robotik nach vorn zu bringen.

Doch das Spiel, das sich Markus Söder hier für seinen Post als Vorlage genommen hat, hat etwas ganz anderes im Sinn. Schon der Titel Grand Theft Auto ist ein Straftatbestand aus den USA, der jeglichen Diebstahl von Fahrzeugen mit permanenter Absicht als schweren Diebstahl einstuft.

In Florida, wo der nächste Teil der Videospielreihe spielen wird, gibt es für das Verbrechen bis zu fünf Jahre als Haftstrafe. Gleichzeitig dreht sich in der Welt von GTA alles um Verbrechen:

Spieler klauen am laufenden Band Autos und überfahren damit häufig Zivilisten und Polizisten

Es kommt zu Schießereien, Raub- und Banküberfällen

Körperverletzung, Auftragsmorde, sogar Folter gab es im letzten Teil

Auch Dinge wie Geldwäsche, Marktmanipulation, und Urkundenfälschung gehören zum Spiel

Der Protagonist bewegt sich ständig zwischen Rotlichtmilieu und organisierte Kriminalität hin und her und ist im Drogenhandel, Waffenschmuggel und Schutzgelderpressung tätig

Zusätzlich dazu geht es in der GTA-Reihe auch um korrupte Politiker

Dass der Ministerpräsident von Bayern nun die Verbrecher auf dem Cover eines Spiels, mit sich selbst und seinen Partei-Kollegen austauscht, ist fragwürdig. Eigentlich sollten Politiker schließlich für Recht, Gesetz und Ordnung stehen, statt für schwere Verbrechen.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Wie seht ihr das? Findet ihr, Markus Söder hat sich hier am falschen Spiel für seinen Post vergriffen, oder ist das alles doch ganz harmlos? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! Wenn ihr nun selbst zum virtuellen Verbrecher werden wollt, dann findet ihr hier mehr Infos zu GTA 6: GTA 6 vorbestellen: Alles zu Preis, Verfügbarkeit und Start im Live-Ticker