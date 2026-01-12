Gruppenaufgaben in Pokémon GO: Wie gut laufen sie für euch?

In Pokémon GO können Spieler gerade gemeinsam Aufgaben lösen. Aber wie gut funktioniert das bei euch?

Was sind Gruppenaufgaben? In Pokémon GO wurden die neuen wöchentlichen Herausforderungen eingeführt. Alle 7 Tage startet eine größere Aufgabe im Spiel, die ihr mit bis zu vier Spielern gemeinsam meistern könnt.

Die Aufgaben erforderten bisher etwa eine große Anzahl an gefangenen Pokémon, gelaufene Kilometer oder gedrehte PokéStops. Als Belohnung winken dafür EP, Sternenstaub und vor allem ein ordentlicher Fortschritt beim Freundeslevel.

Letzteres ist besonders interessant, da man so näher in Richtung des Status „Allerbeste Freunde“ kommt – und der ermöglicht das Fern-Tauschen.

Wir wollen wissen: Wie funktioniert das neue Feature derzeit für euch? Nehmt unten an unserer Umfrage teil.

Unsere Umfrage zu Gruppenaufgaben in Pokémon GO

Das neue Feature ist nun seit einigen Wochen verfügbar. Schaut man sich in der Pokémon-GO-Community um, sieht man unterschiedliche Erlebnisse mit dem neuen Feature. Einige Trainer kriegen die Aufgaben ganz einfach gelöst, auch, weil sie die nötigen Mitspieler haben, die ebenfalls Aufgaben lösen.

Andere Spieler wiederum haben das Problem, keine Gruppen zusammenzubekommen oder in der Gruppe am Ende eine Art Solo-Projekt durchzuziehen. Da gibt es Beispiele von Trainern, die über hundert PokéStops drehen, während die Teammitglieder kaum etwas beitragen.

Wir wollen wissen: Wie läuft das bislang bei euch?

Nehmt hier an unserer Umfrage teil und teilt uns in den Kommentaren mit, wie euer Erlebnis mit dem Feature bisher aussieht. Welche Aufgaben haben euch gefallen, welche weniger? Wieso schafft ihr die Aufgaben locker – oder wo liegen Probleme? Wir sind gespannt!

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Der Januar in Pokémon GO ist gestartet und läuft auf sein erstes Highlight zu: An diesem Wochenende trefft ihr auf die Fusionsformen von Kyurem, in Form eines Raid-Tags am Samstag. Doch auch danach stehen interessante Termine an, die neue Pokémon und Inhalte bringen. Welche das sind, lest ihr hier: Alle Events in Pokémon GO im Januar 2026.