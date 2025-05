„Dann bist du halt Abfall“ – Gronkh äußert sich zu unserem neuen Fast-Kanzler Friedrich Merz

Erik „Gronkh“ Range reagiert regelmäßig auf seinem Twitch– und YouTube-Kanal auf die unterschiedlichsten Videos zu verschiedenen Themen. In dem neusten Reaktionsvideo musste er sich jedoch ziemlich zusammenreißen.

Worauf hat Gronkh reagiert? Gronkh veröffentlichte am 4. Mai 2025 ein Reaktionsvideo auf „Merz ist so ein Fiebertraum“ von 2 Bored Guys. Ihn traf bereits vor dem Start des Videos eine gewisse Vorahnung, die sich für ihn persönlich letztendlich auch bestätigen sollte: „Ich weiß nicht, ob ich reingehen will, aber wir gehen mal rein und es wird furchtbar.”

Gronkh stoppte das Video an mehreren Stellen, um zu kommentieren, doch eine gewisse Situation schien ihm wirklich besonders wütend zu machen.

In diesem Video lernt ihr mehr zu Gronkh:

„Was ist das denn für eine widerliche Rhetorik?“

Was macht Gronkh so wütend? In einem Clip, der auf dem Gronkh-Subreddit von dem User Willmann4K geteilt wurde, sieht man die Stelle, die Gronkh besonders in Rage versetzte. Er zeigt seine Reaktion auf Friedrich Merz, der aus dem Kinderbuch von Robert Habeck zitierte und anschließend seine Meinung dazu abgab: „So schreibt Robert Habeck, aber nur mit Kinderbüchern und Philosophie kann man doch die Probleme unseres Landes nicht lösen.“ (Quelle: YouTube – „Merz ist so ein Fiebertraum“ von 2 Bored Guys)

Gronkh reagiert darauf prompt:

Was ist das denn für eine widerliche Rhetorik? Der Mann hat ein Kinderbuch geschrieben, was für ein Schwerverbrechen! Das würde dir mal ganz guttun, um ein bisschen Demut wiederzukriegen, ein bisschen Erde unter den Füßen wiederzuhaben! Der feine, gehobene ‘Mittelstand’ – sind Kinderbücher dir nicht gut genug? Oder Leute, die sich für Kinder einsetzen, oder was? Ist das jetzt keine gute Sache mehr? Na sowas, dann mach dich doch lustig darüber – aber dann bist du halt Abfall. Gronkh in dem Clip auf Reddit

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Für den kleinen Wutausbruch entschuldigt er sich wenige Sekunden später: “… Tschuldigung, bin sauer.“

Wie reagieren die Zuschauer? Die Meinungen zu Gronkhs Reaktion auf YouTube und Reddit sind gemischt, wobei der Großteil der Zuschauer ihn für seinen Standpunkt feiert:

bowser2lux kommentiert auf YouTube: „Ein Video über Politik beim Papa? Dass ich das noch erleben darf :D“

Stormbridge schreibt auf Reddit: „Gronkh äußert sich nicht oft zu Politikern, aber wenn er das tut, vertritt er eigentlich immer ne stabile Meinung.“

Der_Feli sagt auf YouTube: „Diese Reaktion ist Balsam für meine Seele.“

Gronkh reagiert nicht nur auf politische Videos, sondern widmet sich weiterhin hauptsächlich dem Gaming, worauf er auch seine langzeitige Karriere aufgebaut hatte. In der Zeit, in der Gronkh auf YouTube und Twitch präsent ist, haben sich einige Spiele angesammelt, dessen beeindruckende Sammlung er während eines Streams zeigte: Gronkh zeigt seine Spiele-Bibliothek auf Steam, und er bräuchte über 68 Tage, um alle anzuzocken