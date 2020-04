Glitch in Pokémon GO macht kleine Monster lächerlich riesig

Manche Glitches und Bugs können in Pokémon GO ganz schön nerven. Doch ein Fehler sorgt eher für Gelächter – und manch ein Fan riecht hier fast schon ein Feature.

Das ist der Glitch: reddit-User D3d3D traute seinen Augen wohl nicht, als er gerade aus einem Kampf mit einem wilden Endivie floh. Denn anstatt ganz normal wieder auf der Karte aufzutauchen, starrte das niedliche Pflanzen-Pokémon ihn plötzlich aus riesigen Augen an.

Ein Riesen-Endivie trampelte plötzlich auf der Map herum, was er in einem Reddit-Post für die Nachwelt festhielt:

Der User sah in dem locker hundertfach zu groß geratenen Endivie einen direkten Vergleich zur klassischen Monster-Echse Godzilla. Einige Pokémon-Fans in den Kommentaren fühlten sich aber an ein anderes Element aus den Pokémon-Spielen erinnert.

Da sagst „Glitch“, ich höre „Feature“

Community feiert Glitch: Auf reddit kommt der Post gut an. Die User haben ihren Spaß mit dem Bild und gehen erst mal davon aus, dass Niantic wohl einen dezenten Hinweis einstreuen wollte, dass der Trainer gar nicht erst versuchen sollte, ein wildes Endivie zu ignorieren. Sie legen ihm verschiedene Zitate (via Reddit) in den Mund:

„Wo willst du hin, Trainer?“

„Willst du mich ignorieren?“

„Du kannst nicht entkommen“

So lauten einige Ideen der Spieler, was das Pflanzenpokémon mit dieser Mutation wohl ausdrücken wollte. „Du sagst ‚Glitch’, ich höre ‚Feature’“, zeigte sich User BMal-Suj (via reddit) begeistert von dem Riesen-Pokémon.

Steckt da Schild & Schwert drin? Das galt auch für Spieler, die sich eher an die aktuelle Generation der Pokémon-Hauptspiele erinnert sahen. Denn: In denen spielen riesige Pokémon eine wortwörtlich große Rolle.

Dynamax und Gigadynamax heißen die Phänomene, die Monster in Pokémon Schild und Schwert in riesige und teils veränderte Formen ihrer selbst verwandeln.

Riesige Pokémon bestreiten Kämpfe bisher nur in Schwert & Schild

„Ich hätte nicht erwartet, dass Niantic Dynamax so schnell ins Spiel bringen würde“, freute sich User matteeeo91 etwa mit einem Augenzwinkern über das neue „Feature“.

Ob Dynamax irgendwann tatsächlich mal in Pokémon GO landet, ist natürlich noch offen. Features wie Mega-Entwicklungen aus vorherigen Spielen oder ganze Reihen von Pokémon fehlen schließlich auch noch in dem Spiel. Aber wer weiß – vielleicht kann man irgendwann ja tatsächlich ein Riesen-Endivie schnappen.