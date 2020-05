Glitch zeigt: In GTA Online könnt ihr in das Haus von Franklin einbrechen

Spieler in GTA Online nutzen gerade einen Bug, der sie in die Luxus-Hütte von einem der Protagonisten aus dem Singleplayer befördert. Dabei geht es in Franklins Haus.

Was passiert da? Die Online-Welt von GTA 5 ist eigentlich strickt vom Singleplayer getrennt. Zwar spielt man auf der gleichen Map, doch die spielbaren Charaktere aus der Story, Michael, Franklin und Trevor, sind dort außen vor.

Ihre Häuser hingegen findet man auf der Map und kann sie besuchen. Doch sie sind abgeschlossen.

Mit einem Bug kann man sich aber gerade Zutritt zu Franklins Haus verschaffen.

Franklins Haus in GTA Online betreten – Guide

Wie geht das? Auf reddit präsentiert Spieler Preflipped seine Methode, mit der er das Haus von Franklin betritt.

Im Video klettert der Spieler zunächst auf eine Wand in der Nähe des Hauses, balanciert anschließend über diese und erreicht auf diesem Weg das Dach der Garage. Von dort aus geht es weiter auf das Dach des Hauses.

Darauf angekommen, findet ihr mehrere Solarzellen. Zückt jetzt die Waffe Up-N-Atomizer aus eurer Waffenauswahl und zielt auf die Erde zwischen den Panels, während ihr mit dem Rücken in Richtung Garage steht.

Durch den Rückstoß der Waffe fällt Franklin ein paar Meter zurück und, wenn ihr richtig positioniert wart, durch die Decke des Hauses.

Was sieht man da? Auf den ersten Blick erscheint das Haus genauso, wie man es aus dem Singleplayer kennt. Irgendwelche besonderen Gegenstände oder ähnliches findet man dort allerdings nicht.

Spieler entdecken Auto-Glitch in GTA Online, den Veteranen noch kennen

Was sagen die Spieler? Auf reddit kommt der Clip gut an. Über 6.000 Upvotes und 232 Kommentare sammelte der Post bereits in zwei Tagen.

Spieler sind begeistert und wollen das gleich ausprobieren, wenn sie das nächste Mal in der Online-Welt spielen.

Andere geben an, dass es schon früher Glitches gab, bei denen man Autos wie den T20 durch das Dach fahren konnte und damit in Franklins Bude gelangte.

Falls ihr den Glitch nachmachen wollt, könnt ihr einen schnelleren Weg aufs Dach nehmen. „Man kann auf die grünen und blauen Mülleimer klettern und von da aus schneller und leichter aufs Dach“, erklärt XxnightnarexX10.

Ein ganz anderer Glitch wird gerade hart bestraft. Spieler nutzten einen Casino-Glitch, um sich damit Millionen von GTA-Dollar zu ergaunern. Rockstar Games greift da jetzt hart durch und setzt sogar ganze Accounts aus GTA Online zurück. Einige Spieler hat es dabei richtig hart getroffen. Bei Glitches, die einen großen Vor- oder Nachteil in der Online-Welt bringen, greifen die Entwickler schnell und hart durch.