Wenn man mehrere Runden hintereinander in Call of Duty: Modern Warfare zockt, dann hat man oftmals das Gefühl, dass sich die Maps immer wiederholen. Doch stimmt das? Ein Spieler ist dem Mythos auf den Grund gegangen.

Um was geht es? Wie oft kommt eigentlich die gleiche Map und sind manche Maps weniger oft in der Rotation? Der reddit-User IamEclipse hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. So hat er 100 Runden Suchen & Zerstören gespielt und dabei genau dokumentiert, welche Maps und vor allem wie oft diese Maps erscheinen.

Die 100 Runden sind dabei natürlich nur ein kleiner Versuch, die große Rotations-Logik in Modern Warfare zu verstehen, doch es gibt sicherlich einen guten Einblick in die Map-Auswahl.

Kommen manche Maps tatsächlich häufiger?

Das ist die Auswertung: Insgesamt 100 Runden wurden untersucht. Dabei kam raus, dass keine Map öfter als 9-mal dabei war:

Die ersten 3 Plätze teilen sich 5 Maps:

Arklov Peak – 9 % Gun Runner / Azhir Cave – 8 % Piccadilly / Hardhat – 7 %

Besonders interessant ist, dass Aniyah Incursion und Shipment in den 100 Runden nicht einmal erschienen sind. Vor allem Shipment ist bei den Spielern eine beliebte Map, doch hier konnte man gar nicht auf ihr spielen. Dafür ist Piccadilly ganz oben dabei.

Was sagt der Spieler zu seiner Analyse? Er kann den Mythos um die immer gleichen Maps nicht bestätigen. So meint er, dass er keine genauen Muster bei der Rotation erkennen konnte und ihm auch nie vorkam, dass er immer wieder die gleiche Map spielt.

Bei manchen Spieler macht die Auswahl der Map allerdings eh keinen Unterschied. Die sind mit einem solchen Tunnelblick unterwegs, dass die Umgebung keine Rolle spielt.

Was kann man von der Analyse mitnehmen? Es scheint schon so, dass manchen Maps häufiger erscheinen als andere. Während Arklov Peak gleich 9-mal gekommen ist, kamen gleich 2 Maps gar nicht.

Dass eine Map aber immer und immer wieder kommt, lässt sich hier nicht bestätigen.

Was dem Spieler aber negativ aufgefallen ist: Die Map Piccadilly kam gleich 7-mal, obwohl sie bei den Spielern ziemlich unbeliebt ist. Selbst Entwickler sagen bei dieser Map, dass schnell alle Spieler die Lobby verlassen sollten.