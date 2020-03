Wir von MeinMMO verlosen eine Reise nach Finnland zur ersten Schneeballschlacht der Welt, die von 5G-Robotern durchgeführt wird. Wollt ihr dabei sein? Macht mit bei unserem Gewinnspiel hier auf MeinMMO!

Wisst ihr, was besser ist als Roboter? Schneeballwerfende Roboter! Die Snowbots sind die weltweit ersten 5G-betriebene Roboter, die mit Schneebällen bewaffnet in die Schlacht ziehen. Mit ihrer Hilfe wird im verschneiten Lappland eine interaktive Schneeballschlacht stattfinden mit Teilnehmern aus der ganzen Welt.

Ein Menschen-Team wird gegen ein Team von Robotern antreten, die über G5 gesteuert werden. Die Spiele beginnen am 9. März um 13:00 Uhr.

Was war nochmal so besonders an 5G? Es handelt sich dabei um die fünfte und neueste Generation der Technologie für mobile Telefonie und Internet. Sie zeichnet sich im Vergleich zur 4G zum Beispiel durch geringere Latenz und sehr hohe Geschwindigkeit aus, die bis zu 20 Gbit/s beim Download erreichen kann.

Ab 20:00 Uhr werdet ihr als Zuschauer selbst die Kontrolle über die Snowbots übernehmen und dank der 5G-Verbindung an der Schlacht teilnehmen können.

Gewinnt eine all-inclusive Reise und nehmt jemanden mit

Was wird verlost? Gewinnt eine all-inclusive Reise nach Finnland für einen von euch und das Beste ist: Ihr könnt sogar einen Freund mitnehmen. Unser Kooperations-Partner OnePlus trägt die Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung für Gäste und MeinMMO.

Hinflug: Sonntag, 8. März

Sonntag, 8. März Rückflug: Dienstag, 10. März

Ihr kommt direkt in die Arena, in der die Snowbots ihre Schneeballschlacht austragen werden, könnt die Show persönlich mitverfolgen und daran teilnehmen können. Hinzu kommt ein Abendprogramm mit Dinner, Party und weitere Aktivitäten in Lappland.

Die beiden Gewinner werden in Begleitung von mir, Irina Moritz von MeinMMO, reisen. Wir werden uns in Finnland 18 weiteren Gewinnern der Verlosung von OnePlus anschließen und mit ihnen zusammen Lappland unsicher machen.

Egal ob bei Schneeballschlacht mit Robotern oder den gemeinsamen Abendessen, es wird nicht langweilig.

So könnt ihr mitmachen: Um in den Lostopf für das Gewinnspiel zu kommen, müsst ihr uns in den Kommentaren nur eine simple Frage beantworten:

Warum lest ihr MeinMMO?

Was findet ihr auf unserer Seite spannend? Welche Inhalte gefallen euch am meisten? Erzählt mal! Der Gewinner wird zufällig aus allen Kommentaren ermittelt, die diese Frage beantworten.

Teilnahmebedingungen

Für die Reise gelten außerdem folgende Regeln:

Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein.

Ihr müsst euren Wohnsitz in einem europäischen Land haben.

Ihr werdet mit der Person, die euch begleitet, im gleichen Hotelzimmer unterkommen.

Es gelten außerdem die Teilnahmebedingungen von OnePlus und Webedia.

Das Gewinnspiel endet am 4. März um 13:00 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Viel Glück!