Der GIGABYTE G34WQC bietet alle wichtigen Eigenschaften, die ein Gaming-Monitor für schnelle Spiele wie Shooter und MOBAs braucht.

In Spielen wie League of Legends, Call of Duty, Fortnite und Rainbow Six Siege könnt ihr noch mehr aus eurer Leistung herausholen, wenn ihr einen Monitor habt, der das ermöglicht. Der GIGABYTE G34WQC Gaming-Monitor bietet vor allem für Shooter- und MOBA-Spieler alles, was ihr braucht. Er überzeugt dabei nicht nur mit wichtigen Eigenschaften, sondern ebenso mit einer herausragenden Qualität.

Das bietet der GIGABYTE G34WQC Gaming-Monitor

144 Hz & 1 ms – Perfekt für schnelle Spiele: Allen voran verfügt der GIGABYTE G34WQC Gaming-Monitor über 144 Hz und hat eine Reaktionszeit von nur 1 ms. Damit sind schnelle Bewegungen in Shootern und MOBAs für euch absolut flüssig und klar zu erkennen. Tearing gehört damit der Vergangenheit an. ​​Außerdem gibt es keine Verzögerung, wodurch ihr noch schneller auf eure Gegner reagieren könnt. ​

Doch nicht nur in den genannten Spielen stellen 144 Hz einen Vorteil dar. Selbst in Spielen wie World of Warcraft merkt ihr den Unterschied zu 60 Hz und wollt diesen beim Spielgefühl nicht mehr missen.​​

Ein starkes Display mit QHD: Der GIGABYTE G34WQC Gaming-Monitor bietet ein 34 Zoll Display mit VA-Panel. Die Spitzenhelligkeit liegt bei 350 cd/m² und die Auflösung bei 3.440 x 1.440 Pixel, also QHD. Das entspricht einer 2K-Auflösung und sorgt damit für ein deutlich besseres Bild als bei Full-HD. ​​

Immersion pur: Die 34 Zoll werden in einem 21:9 Format ultraweit aufgezogen. Entsprechend krümmt GIGABYTE den Monitor um 1500R. Das sorgt für eine besondere Immersion beim Spielen und zieht euch noch mehr ins Geschehen rein, da ihr mehr auf einen Blick vom Geschehen wahrnehmen könnt. ​​

Der GIGABYTE G34WQC Gaming-Monitor ist Curved.

Noch mehr Kontrast mit HDR: Euch erwartet also insgesamt ein Curved-Gaming-Monitor mit 34 Zoll und WQHD-Auflösung, der auf 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit setzt. Des Weiteren setzt der G34WQC Gaming-Monitor auf Low Blue Light, damit lange Gaming-Sessions für euer Auge kein Problem werden. Mit DisplayHDR 400 wird zudem das Bild noch kontrastreicher. ​​

FreeSync Premium: Mit an Bord ist außerdem Adaptive-Sync. Dies ist FreeSync Premium und sorgt für eine dynamische Bildwiederholrate, welche visuelle Artefakte wie folgende eliminiert: Eingabelatenz, Bildverzerrung und Ruckeln beim Gaming und der Videowiedergabe.​

Die Kontrastratio liegt bei 3000:1 und euch erwartet ein breites Farbspektrum mit 90% DCI-P3 mit 8-Bit.

Besonders interessant ist zudem der Black Equalizer, der dunkle Bereiche etwas aufhellt, damit sie besser sichtbar sind. Das, ohne den gewünschten Schwarzwert zu beeinflussen. Schlussendlich ist der GIGABYTE G34WQC Flicker Free und das zertifiziert durch den TÜV Rheinland.