Er nennt seine Tochter nach einer Figur aus Genshin Impact – Erfährt erst später, was der Name bedeutet

Das Action-RPG Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox, PC, Mobile) ist eines der beliebtesten Spiele der Welt. Viele Zocker schließen die Spielfiguren in ihr Herz. Ein Paar hat jetzt seine neugeborene Tochter nach einer Figur aus dem Spiel benannt: Furina Focalores. Doch den Namen hätten sie vorher lieber googeln sollen. Denn „Focalor“ ist der Name eines Herzogs der Hölle aus dem Mittelalter.

Das ist der Name des Kindes: Ein Paar von den Philippinen hat eine Geburtsurkunde ihrer neugeborenen Tochter gezeigt, die auf den Namen „Furina Focalors“ eingetragen ist. Sie kam, laut der Urkunde, am 18. August in der Stadt Cagayan de Oro zur Welt.

Das berichtet die Webseite xatanka unter Bezugnahme auf den Community-reddit von Genshin Impact.

Der stolze Vater hat ein Bild seines Kindes und einen Screenshot der Geburtsurkunde geteilt.

Tochter ist offenbar versehentlich nach Dämon benannt

Was ist das Problem? Der Name „Focalor“ ist aus den christlichen Mythen des Mittelalters ein Name für einen mächtigen Dämon, einen „Großherzog der Hölle“. Er ist auch als Prinz der Tränen bekannt.

Laut des Mythos gebietet Focalor über Stürme und das Meer, er hat die Macht jeden, der sich an ihn bindet, in einem Meer aus Traurigkeit zu ertränken und kann Schiffe in einem Ozean der Tränen untergehen lassen. Focalor soll ein gefallener Engel sein, der aus dem Himmel verbannt wurde, nachdem er sich Lucifer im Aufstand gegen Gott angeschlossen hat.

Man kann wohl davon ausgehen, dass das Paar auf den Philippinen nicht wusste, wonach genau sie ihre Tochter da benennen.

Die Hölle ist nach einigen menschlichen Vorstellungen streng hierarchisch geordnet. 72 mächtige Dämonen soll die Rangordnung dort haben. Das geht aus einem Buch aus dem 17. Jahrhundert, dem Ars Goetia, hervor.

In Genshin Impact ist Furina Focalores eine Figur, die in zwei Aspekte zerfällt: Furina ist leidenschaftlich und emotional. Focalors hingegen rau und geradeheraus. Dieser Teil ihrer Persönlichkeit ist für ihre Intelligenz bekannt.

Tipp: Erst das Ende abwarten, bevor man seine Tochter nach fiktiver Königin benennt

Kommt sowas häufig vor? Viele haben während des Hypes um Game of Thrones ihre Tochter auch „Daenerys“ genannt. Das hielt man jahrelang für eine tolle Idee, war doch Daenerys eine streitbare Kämpferin für das Gute und Gerechte, die sich nichts gefallen ließ. Außerdem ließ sich der Name schick mit Dany abkürzen.

Doch die Namenswahl rächte sich im Finale der Serie, als sich die „Mutter der Drachen“ als bösartige Tyrannin herausstellte, die ganz Königsmund abfackelte und mit dem ganzen Land dasselbe vorhatte Aber na ja: Wenigstens war sie keine Herzogin der Hölle.

Einer der bekanntesten Menschen, die nach einem Videospiel-Charakter benannt ist, ist Zelda Williams, die Tochter des Schauspielers Robin Williams, der eine Vorliebe für die Nintendo-Spiele hatte: Weltstar Robin Williams war ein so großer Fan des Spiels Zelda, dass er seine Tochter so nannte: „Du hast Glück, dass du nicht Mario heißt“