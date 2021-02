Die Eisnebelblume in Genshin Impact ist wirklich schwer zu sammeln. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo und wie man sie pflückt. In diesem Guide erklären wir alles, was es über diese magische Pflanze zu wissen gibt.

In Genshin Impact können Elementarblumen euch ärgern, wenn ihr versucht, sie mit einem beliebigen Charakter mit bloßen Händen zu ernten. In der Tat reagieren diese Pflanzen auf elementare Kräfte und können euch verletzen, wenn sie nicht richtig verstanden werden. Die Eisnebelblumen-Blüten sind blau gefärbt und wachsen meist an den Ufern von Süßwasserseen und Flüssen.

Um die Blume zu öffnen, benötigt ihr einen aufgeladenen Angriff von Amber, dem Bogenschützen des Feuers, den ihr automatisch habt, wenn ihr euer Abenteuer auf Teyvat beginnt. Zielt auf die Blume und gebt dann euren Schuss ab. Der Frost auf den Blütenblättern der Eisnebelblume sollte sich zurückziehen, und dann könnt ihr die begehrte Blüte aufheben. Natürlich können auch andere Charaktere, die das Element des Feuers verwenden, den Trick ausführen.

In der großen Lagune südwestlich von Mondstadt wimmelt es von Eisnebelblumen. Ein kleiner Spaziergang durch die Gegend mit Amber sollte euren Pflanzenvorrat ohne Sorgen wieder auffüllen!

Wie viele Gebrauchsressourcen in Genshin Impact sind Elementarblumen immer gut zum Aufzusammeln, wenn ihr an ihnen vorbeikommt. Wenn ihr durch das Abenteuer geht, ohne euch die Zeit zu nehmen, bestimmte Pflanzen von Anfang an zu sammeln, könntet ihr es später bereuen, wenn ihr sie wirklich braucht. In der Tat ist es sowohl überflüssig als auch vor allem suboptimal für euren Fortschritt, wenn ihr euch erneut in bereits besuchte Regionen wagen müsst, nur um etwas zu pflücken.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.