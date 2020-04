Freunde bauen geniales Diablo-RPG aus Pappe für einsamen Bräutigam

Wegen Corona fällt der Junggesellenabschied dieses Bräutigams aus. Doch auf seine Freunde ist Verlass. Sie bauen ihm ein Diablo-RPG, das er über Skype aus der Isolation steuern kann.

Was ist die Situation? Eine Gruppe von Freunden baute ein RPG, das durch das Action-RPG „Diablo“ inspiriert wurde. Der Grund dafür war, dass einer aus der Gruppe seinen Junggesellenabschied wegen der Corona-Isolation absagen musste.

Das Spiel selbst wurde zu einem großen Teil aus Pappe angefertigt. Der Bräutigam steuert mit seinem PS4-Controller von Zuhause ein Fahrzeug, welches mit einer GoPro-Kamera ausgerüstet ist. Das zeigt dann auf seinem Fernseher die Sicht seines Charakters, die er auf das Spielfeld hat.

Die NPCs, die er auf seinem Abenteuer in Tavernen, auf dem Weg oder auch als Gegner trifft, werden alle von seinen Freunden verkörpert, die sich dafür in coole Kostüme geworfen haben. Verbunden wurde das ganze mit Teamspeak, Skype und Zoom, um Video und Sprache zu übermitteln.

Im Video seht ihr das geschnittene Abenteuer, das die Freunde dem Bräutigam bereiteten

Wie läuft das Spiel ab? Zunächst startet der Spieler wie in einem typischen RPG noch ohne Waffe. Kriegt dann aber schnell von einem netten NPC seine erste Waffe überreicht. Von Dorfbewohnern erfährt er, dass er gegen den mächtigen Gegner „Covid“ antreten wird. Dieser Fiesling zwingt alle, drinnen zu bleiben.

Dann kämpft er sich durch verschiedene Bereiche auf der Map. Darunter ein finsterer Wald und ein Schloss. Mit Gegenständen wie Schlüsseln, die Gegner fallen lassen, öffnet er Türen und löst Rätsel. Als „Heiltränke“ dienen Klopapier und Desinfektionsmittel, die an verschiedenen Orten des Abenteuers zu holen sind.

Das alles passiert für den Spieler live. Die Freunde müssen also schnell in neue Kostüme springen, wenn er sie an verschiedenen Stellen antrifft.

Der Kill des Endbosses passierte dann letztendlich durch den „Summon Stags“-Zauber, den der Bräutigam nach dem Erledigen des Zentauren aufsammelte. Durch den Zauber wurden alle seine Freunde „gerufen“ – jeder wurde kurz im Video vorgestellt und demonstrierte seine „Macht“. Alle vereinten ihre Kräfte, um gemeinsam den Endboss „Covid XIXth“ zu besiegen.

Das gesamte Abenteuer lief etwa 3,5 Stunden. Auf reddit erklärt DavidMReynolds, was alles hinter den Kulissen passierte, damit das Spiel so ablaufen konnte. So brach beispielsweise die Verbindung des PS4-Controllers zum ferngesteuerten Auto ab, weshalb man recht früh im Abenteuer auf die Sprachbefehle des Bräutigams setzen musste.

Wie gefällt euch die Aktion der Freunde für den Bräutigam in Corona-Isolation?