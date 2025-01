Die Gen Z glaubt, dass man mit 18 noch nicht erwachsen ist – Die finanziellen Möglichkeiten sind wichtiger als das Alter

Die Studie von Life Happens bezieht sich natürlich nur auf amerikanische Befragte, aber auch andere Studien zeigen, dass das Finanzielle ein wichtiger Punkt für die Generation Z sei. So auch die Frage, ab wann man finanziell erfolgreich ist: Die Generation Z glaubt: Sie braucht viele Millionen Dollar, um finanziell erfolgreich zu sein, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind

Was kam bei der Umfrage heraus? Für Life Happens machte Talker Research im September 2024 eine Umfrage mit 2.000 US-Amerikanern über das Erwachsensein . Man befragte jeweils 500 Personen aus der Gen Z, den Millennials, der Gen X und den Babyboomern. Dabei ging es auch, passend zur Firma, um Lebensversicherungen. Die Umfrage kam zu folgenden Ergebnissen:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Lifa Happens, eine Non-Profit-Organisation, die Menschen in den USA Informationen zu Lebensversicherungen und ähnlichen Produkten gibt, machte eine Umfrage zu dem Thema und stellte fest: Die Mehrheit der Befragten aus der Gen Z glaubt, man sei erst erwachsen, wenn man sich eine Lebensversicherung holt.

Ab wann fühlt man sich erwachsen? Wenn man 18 wird, gilt man in Deutschland als Erwachsener. Man kann an jeder Wahl teilnehmen und ohne Begleitung Autofahren. Das Gefühl, wirklich erwachsen zu sein, kann sich vom Alter aber unterscheiden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to