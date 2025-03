Für die Gen Z könnte es normal werden, nur noch 3,5 Tage die Woche zu arbeiten – Das liegt an einer neuen Technik

Mit einem simplen Trick könnt ihr mehr Dakuma-Bonbons in Pokémon GO erhalten, ohne 20 km zu laufen

Dass der Trend in Richtung verkürzter Arbeitszeit geht, zeigen mehrere Beispiele. In Japan hat die Einführung der 4-Tage-Woche nicht ausgereicht, weshalb man zusätzlich 2 Stunden streicht – pro Tag.

Seine eigene Firma, die größte Bank Amerikas, habe KI schon in vielen Bereichen eingesetzt. Deshalb ist Dimon ein geeigneter Experte, um KI am Arbeitsplatz zu beurteilen.

Wie kann die Arbeitszeit noch weiter reduziert werden? Der CEO von JPMorgan Chase, Jamie Dimon, glaubt an die Einführung einer 3,5-Tage-Woche (via Bloomberg ). Ihm zufolge könnten sich durch dieses Arbeitszeitmodell dramatische Änderungen in der Produktivität und eine Steigerung der Lebensqualität entwickeln.

Die künstliche Intelligenz, die wir heute kennen, wird sich zu intelligenten, digitalen Assistenten weiterentwickeln, die in der Lage sind, Antworten auf E-Mails zu verfassen, die wir gleich zu Beginn des Tages abschicken können, die uns bei der Entscheidung helfen, an welchen Sitzungen wir teilnehmen, und die uns sogar bei Vertragsverhandlungen unterstützen und so unsere Arbeitsbelastung verringern.

