Baldur’s Gate 3 hat mit einem bösen Volk alles richtig gemacht – doch nicht, wie sie es beabsichtigten

Gedankenschinder sind in Baldur’s Gate 3 ein gefährlicher Teil der großen Katastrophe, die die Schwertküste bedroht. Aus gutem Grund gelten sie von Beginn an als absolute Feinde. Das Rollenspiel beherbergt einen Kandidaten, der genau diese Einstellung gegenüber den Monstrositäten in Frage stellen soll – und für die Spielerschaft sowie MeinMMO-Redakteurin Caro ist es nicht der Offensichtliche.

Spoilerwarnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu eurem Traumwächter und dem Ende des zweiten bis zum dritten Akt. Wer Baldur’s Gate 3 durchgespielt hat oder sich nicht um Spoiler kümmert, kann ohne Sorge weiterlesen.

Bereits zum Start des Spiels stellen Spieler von Baldur’s Gate 3 fest: Die Gedankenschinder sind echte miese Typen. Sie versklaven Unschuldige, infizieren ihre Gefangenen durch die Augen mit bissigen Larven und lassen sie dann qualvoll ebenso zu tentakeligen Monstrositäten werden, denen es nach Gehirnen hungert.

Auch im Monsterhandbuch von Dungeons & Dragons wird deutlich, dass mit den rechtschaffend bösen Kreaturen nicht zu spaßen ist:

Gedankenschinder, die auch Illithiden genannt werden, sind die Geißel aller denkenden Kreaturen auf zahllosen Welten. Sie sind psionische Tyrannen, Sklaventreiber und interdimensionale Reisende sowie hinterhältige Drahtzieher, die ganze Völker für ihre eigenen verdrehten Ziele ausbeuten. […] Die Illithiden sind durch ein kollektives Bewusstsein verbunden und schmieden Pläne, die so weitreichend und böse sind, wie ihre unergründlichen Gedanken ersinnen können. Dungeons & Dragons Monsterhandbuch – Deutsche Ausgabe (Seite 130)

Auch mir war anhand der ersten Gedankenschinder, denen man im Spiel begegnet, schnell klar, dass ich eher wenig Sympathie mit den Tentakelmonstern empfinde. Allerdings brachte mich ein Kandidat in Baldur’s Gate 3 dazu, diese Einstellung zu hinterfragen. Und nein, es handelt sich nicht um die Enthüllung meines Traumwächters, der sich als illithider Emperor entpuppte und plötzlich etwas zu touchy wurde, auf gar keinen Fall. Für mich – sowie für einen Großteil der Community – gibt es nur einen Namen, der den Titel des besten Illithiden in Baldur’s Gate 3 verdient. Und der lautet Omeluum.

Der Emperor sollte keine weitere Sekunde damit verschwenden, mich überzeugen zu wollen

Ich möchte möglichst schnell betonen, dass ich den Emperor, also den Gedankenschinder, von dem man sich tatsächlich verführen lassen kann, absolut nicht ausstehen kann. Bis aufs Mark. Er ist nicht nur ein Lügner und Manipulator, sondern gleichzeitig ein kleinlicher Verräter, der seine gesamte Mission über den Haufen wirft, wenn man sich nicht auf seine Seite stellt.

Seitdem ich diesen Verrat beim ersten Spieldurchlauf von Baldur’s Gate 3 erfahren habe, war mein ehemaliger Traumwächter für mich komplett unten durch. Nie wieder stellte ich mich auf die Seite einer solchen Nulpe und verbrachte alle zukünftigen Playthroughs damit, alle Szenen mit meinen „oh so tollen“ Traumwächtern durchzuskippen oder irgendwie abzuweisen.

Mit dem Emperor konnte mich Baldur’s Gate 3 zu keinem Fan der Illithiden machen. Doch all das änderte sich, als ich auf ihn stieß. Mein guter, mein feiner, mein absolut perfekter Omeluum. Und das sehe nicht nur ich so:

Ohne dramatisch zu sein, aber – meine Tav würde für Omeluum sterben

Omeluum trifft man das erste Mal in der zweiten Hälfte des ersten Aktes im Underdark, wo er gemeinsam mit seinem Kollegen Blurg im Dienste eines Ordens von Gelehrten das dortige Ökosystem untersucht. Nachdem er es schaffen konnte, sich von dem kollektiven Bewusstsein des Ältestengehirns zu befreien, widmete er sein Leben der Forschung und dem Ziel, die Welt zu verbessern. Seine derzeitige Mission lautet, nach einem Mittel zu suchen, das den Appetit der Gedankenschinder auf Gehirne zügelt und so auch ihm selbst helfen würde, sich besser in der Gesellschaft einzufinden.

Omeluum ist nicht nur ein freundlicher und hilfsbereiter Forscher, er ist eine lebendige Green Flag.

Omeluum ist in all meinen Spieldurchläufen in Baldur’s Gate 3 zu einem meiner Lieblings-NPCs geworden, auf den ich mich jedes Mal freue. Auch im dritten Akt des Spiels, wo man die Gefangenen des Unterwassergefängnisses retten soll, würde ich eher die gesamte Besatzung mitsamt meinem eigenen Leben opfern, bevor ich Omeluum zurücklasse. Er betont zwar heldenhaft, dass man sich eher den anderen widmen sollte und er seinen Tod dafür in Kauf nimmt, doch das würde ich niemals zulassen.

Omeluum im Unterwassergefängnis, dem „Iron Throne“

Tatsächlich würde ich jedem empfehlen, mindestens einen Charakter eures Teams in Omeluums Richtung zu schicken. Wer möglichst viele Gefangene retten will, wird sich sowieso in die Nähe seines Flurs begeben. Anschließend kann man sich durch Omeluums Teleport gemeinsam mit ihm in Sicherheit bringen, auch in der letzten Runde, bevor das Gefängnis gesprengt wird.

Mit Omeluum schaffte es Baldur's Gate 3, dass ich Gedankenschinder nicht mehr so sehr verurteile wie zu Beginn. Allerdings zeigte er mir nur erneut, wie furchtbar mein ehemaliger Traumwächter im Vergleich tatsächlich ist.