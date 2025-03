Krasse Maschine für WQHD: Gaming-PC mit neuer RTX 5070 und starkem 12-Kern-Prozessor im MediaMarkt-Angebot

Häufig gestellte Fragen

Was ist Multi Frame Generation?

Die jüngste Innovation von NVIDIA nutzt neuronale Netzwerke in Kombination mit den leistungsstarken Tensor-Einheiten der Blackwell-Architektur, um aus nur einem einzigen Bild bis zu drei zusätzliche Zwischenbilder zu erzeugen – und das bei reduziertem Speicherverbrauch. Diese sogenannte Multi Frame Generation bleibt allerdings exklusiv der RTX 5000-Serie vorbehalten.

Dank dieser bahnbrechenden Technologie lassen sich selbst grafisch anspruchsvollste AAA-Titel wie Cyberpunk in beeindruckender 4K-Auflösung samt Pathtracing mit über 200 Bildern pro Sekunde flüssig darstellen, je nach Hardware-Konfiguration. Zusätzlich sorgt DLSS 4 dafür, dass störende visuelle Artefakte minimiert und die Eingabeverzögerung deutlich reduziert werden, was das Spielerlebnis spürbar verbessert. Wie gut sich diese innovative Technik letztlich in einer Vielzahl unterschiedlicher Spiele bewährt, wird sich noch zeigen müssen – doch die bisherigen Ergebnisse sind äußerst vielversprechend.