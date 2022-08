Fahrt mit uns auf die gamescom 2022: Wir verlosen Tickets für dich und deine Freunde

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

So macht ihr mit: Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, benötigt ihr zunächst einen MeinMMO-Account. Logt euch damit ein und ihr werdet weiter unten ein neues Feld sehen, in dem ihr euch für das Gewinnspiel anmelden könnt.

Das könnt ihr gewinnen: In Zusammenarbeit mit der gamescom verlosen wir bei MeinMMO Codes für insgesamt 40×2 Tickets für den gamescom-Sonntag (28. August). Ihr könnt also mit einem Kumpel oder einer Freundin zusammen über die Messe spazieren, die Stände dort besuchen und gerne auch uns Hallo sagen, wenn man sich über den Weg läuft.

Am 23. August wird die Opening Night Live die Messe offiziell eröffnen und euch außerdem mit vielen neuen Infos zu bereits bekannten und neuen Games versorgen. Der Fachbesuchertag liegt wie üblich auf dem gamescom-Mittwoch, am 24. August, und ab dem Donnerstag ist die Messe für alle Besucher offen.

Das wird die gamescom 2022 : Zwei Jahre lang wurde die gamescom aufgrund der Corona-Pandemie nur online ausgestrahlt. 2022 kehrt die Messe in ihrer physischen Form wieder zurück und heißt Gaming-Fans und Aussteller wieder in Köln willkommen.

Nach zwei Jahren Abwesenheit ist es bald wieder so weit: Die gamescom eröffnet für die Besucher in Köln ihre Tore. Um das zu feiern, verlosen wir 40×2 Tickets für den gamescom-Sonntag, den 28. August. Macht mit!

