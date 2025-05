Die Sieben Königslande aus Game of Thrones im Power-Ranking

In Game of Thrones herrschen viele Konflikte zwischen den Großen Häusern von Westeros. Wen sollte man im Spiel der Throne unbedingt auf seiner Seite haben? Welche Region ist am mächtigsten? Im Ranking haben wir alle Königslande nach ihrer Stärke sortiert.

Was sind eigentlich die Sieben Königslande? In Game of Thrones ist häufig von den „Sieben Königslanden“ die Rede. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht komisch. Denn zum Zeitpunkt der Serie gibt es eigentlich neun Regionen südlich der Mauer.

Das liegt daran, dass sich der Begriff von den „Sieben Königreichen“ ableitet, in die Westeros früher einmal eingeteilt war. Dann kam Aegon Targaryen und eroberte große Teile des Landes.

Das „Königreich der Inseln und Flüsse“ wurde in „Die Flusslande“ und „Die Eiseninseln“ geteilt.

Die neue Hauptstadt Königsmund und ihre Umgebung wurden zu einer eigenen Region, die nur der Krone untersteht.

So entstanden neun Regionen aus den sieben Königreichen. Dennoch blieb der Begriff „Sieben Königslande“, auch wenn er eigentlich veraltet ist.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Wir schauen uns alle neun Königslande an und sortieren sie nach allgemeiner Stärke. Dabei sind zum Beispiel folgende Faktoren relevant:

Größe des Landes

Stärke der Armee

Vorhandene Ressource wie Nahrung oder Gold

Unabhängigkeit

Zeitlich betrachten wir ungefähr den Zeitpunkt zu Beginn der Serie.

Platz 9: Die Kronlande

Haus: Targaryen/ Baratheon/ Lennister

Targaryen/ Baratheon/ Lennister Hauptstadt: Königsmund

Die Kronlande sind gewissermaßen das Herz von Westeros. Vom Eisernen Thron aus regiert der König über das gesamte Reich. Ironischerweise landet diese Region dennoch auf dem letzten Platz dieser Liste.

Auf dem Wasser ist die Stärke der Kronlande zunächst recht ordentlich. Die königliche Flotte des Eisernen Throns zählt zu den stärksten Seemächten von Westeros. Nur die Flotten von den Eiseninseln oder aus der Weite könnten es mit ihr aufnehmen.

Außerdem ist Königsmund als Hauptstadt des Reiches der Mittelpunkt für Kultur und Handel. Die Ökonomie der Region ist daher sehr gut.

Das große Problem ist jedoch, dass Die Kronlande über die mit Abstand kleinste Armee verfügt. Sie kommen gerade einmal auf etwa 15.000 Mann. Das liegt vor allem daran, dass die Bevölkerungsanzahl generell sehr gering ist. Zwar ist Königsmund die größte Stadt in Westeros. Doch der Rest der Region ist eher spärlich besiedelt.

Auch die Verteidigung von Königsmund ist eher schwierig. Denn im Vergleich zu vielen anderen Hauptsitzen auf dieser Liste handelt es sich um eine Großstadt, nicht um eine Festung.