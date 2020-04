Der Fußball-Profi Sergio Agüero streamt zur Zeit FIFA 20 und fand in einer Übertragung klare Worte zu den Packs in FIFA Ultimate Team.

Um wen geht es? Der Fußballer Sergio Agüero ist bekannt als Profi der argentinischen Nationalmannschaft und als Spieler von Manchester City in der Premier League.

Weil die Premier League gerade pausiert, widmete sich der Profi, wie auch verschiedene Teamkameraden, dem Livestreaming. Agüero streamt FIFA 20 Ultimate Team.

Das sagt der Profi zu den Karten Packs

Was ist passiert? Agüero spielte zusammen mit Eduardo Salvia, einem argentinischen Fußball-Kollegen. Sie kamen auf das Thema „FUT-Teams“ zu sprechen und Agüero erklärte ihm, wie er an gute Spieler für sein Team käme.

Das ganze wurde in spanisch kommuniziert und von reddit-Nutzer josesaabz übersetzt. Er sagte:

Wenn du bunte Karten willst, musst du FIFA-Points mit deiner Kreditkarte kaufen, man. So ist das. Erwarte nichts von EA Sports, denn sie werden dir nichts geben. Wenn sie mir diese 2 Karten gegeben haben, dann stell dir vor [was sie dir dann geben].

Er sagt also, dass selbst die Profis in FIFA 20 keine wirkliche Sonderbehandlung kriegen und sich die guten Karten selbst kaufen müssen. Gibt seinem argentinischem Kollegen aber gleich mit auf den Weg, dass er sich nicht zu viel erhoffen sollte. Wenn selbst der Star Agüero nur 2 gute Karten bekommt, solle sich der weniger bekannte Spieler nicht all zu große Hoffnungen machen.

Der reddit-Nutzer josesaabz fügt außerdem hinzu: Agüero habe sich schon über EA beschwert, weil diese ihm immer noch nicht seine Pro-Player-Card mit 99er Wertung gegeben wurde. Und das, obwohl er FIFA schon seit einer gewissen Zeit streamen würde.

Er hätte außerdem gesagt, dass EA dem Spieler Vinícius Junior seine 99er Karte gegeben hätte, weil sie Real Madrid bevorzugen. Das erkenne man daran, dass Eden Hazard auf dem Cover von FIFA 20 zu finden ist.