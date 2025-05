Ein Multiplayer-Spiel hat schon vor dem Release 130.000 Spieler auf Steam, lädt euch jetzt zum kostenlosen Test ein

Im Sommer kommt ein Multiplayer-Spiel, das Fußball-Fans im Auge haben sollten. Jetzt habt ihr die Chance, das Spiel kostenlos zu testen.

Was ist das für ein Spiel? Rematch (PC, PS, Xbox) ist ein Multiplayer-Spiel, in dem 2 Teams bestehend aus 5 Spielern in einem Fußball-Match gegeneinander antreten. Spielerisch erinnert der Titel vom französischen Entwickler Sloclap (Sifu) an Games wie Rocket League oder Roller Champions und unterscheidet sich deutlich von Fußball-Simulationen wie EA FC (ehemals FIFA) oder eFootball (ehemals Pro Evolution Soccer).

Einen Schiedsrichter, der nach strengen Regeln pfeift, gibt es in Rematch nicht. Ihr könnt eure Gegner jederzeit mit Anlauf weggrätschen, ohne sie zu verletzen. Zudem kann jeder Spieler jede Position auf dem Spielfeld bekleiden und mit eindrucksvollen Tricks, Kunstschüssen oder präzisem Passspiel seine Gegner schwindelig spielen.

Gutes Teamplay ist im Verlauf eines Matches ein entscheidender Faktor, um siegreich vom Feld zu gehen. Wer nur an den eigenen Torerfolg interessiert ist und die Defensive vernachlässigt, wird schnell mitansehen, wie sein Team in Rückstand gerät.

Erste Beta kam gut an, machte Spielern Lust auf mehr

So kam Rematch bis jetzt an: Bereits im April 2024 hat Rematch zu einer Beta auf Steam eingeladen. Der Test kam trotz kleinerer technischer Probleme bei vielen Gamern gut an. Manche Spieler schrieben auf Reddit, dass sie das Spiel nach der ersten Beta vorbestellt haben, andere kommentierten, dass es eines der wenigen kommenden Spiele ist, auf das sie sich wirklich freuen.

Insgesamt konnte Rematch im Verlauf der ersten Beta bis zu 133.000 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnen. Diese waren positiv überrascht von dem Spiel und hatten großen Spaß am Gameplay – und als die Beta endete, war auf Reddit oft die Frage zu lesen, wann die nächste Beta stattfindet.

Der wohl meistdiskutierte Kritikpunkt des Spiels ist der Preis. Einige Spieler sind überzeugt, Rematch sollte ähnlich wie Rocket League ein Free-to-play-Spiel sein. Stattdessen wird Rematch jedoch zum Release am 29. Juni 2025 insgesamt 24,99 Euro kosten.

Rematch lädt zur zweiten Beta ein

Wann ist der nächste Beta-Test von Rematch? Der zweite und finale Beta-Test von Rematch startete am 28. Mai 2025 und läuft bis zum 31. Mai 2025. Die Beta ist auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

So macht ihr bei der Beta mit: Wenn ihr an der zweiten Beta von Rematch teilnehmen wollt, müsst ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels unter playrematch.com anmelden und einen Key anfragen. Wenn ihr einen Zugang zu der Beta erhaltet, werden euch die Entwickler darüber per E-Mail informieren.

Solltet ihr die Beta über Steam spielen wollen, könnt ihr einen Zugang zur Beta auch direkt über die Steam-Seite des Spiels anfragen.

Zudem können alle Spieler, die bereits an der ersten Beta teilgenommen haben, auch bei der zweiten Beta mitmachen, ohne erneut einen Key anfragen zu müssen.

