Frieren Staffel 3: Release, Trailer und deutsche Synchro im Überblick

Staffel 3 von Frieren hat bereits einen Termin und folgt nach der etwas kürzeren Staffel 2 – allerdings mit zeitlichem Abstand. Alle Infos zur kommenden Season des Animes erhaltet ihr auf MeinMMO.

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Die letzte Folge von Staffel 2 von Frieren lief am 27. März 2026. Während die 1. Staffel noch 28 Episoden hatte, erschien Staffel 2 nur mit 10 Folgen. Somit können es die Fans vermutlich gar nicht abwarten, bis endlich die etwas größere dritte Season folgt. Die erste Season lief von September 2023 bis März 2024, die zweite Season von Januar bis März 2026.

In Frieren begleiten wir eine steinalte Elfenmagierin, die mit ihrer vorherigen Truppe den Dämonenkönig besiegte. Allerdings hat sie sich während der Reise nur wenig für ihre menschlichen Mitstreiter interessiert und bereut es zutiefst, sie vor ihrem Tod nicht besser kennengelernt zu haben.

Deshalb macht sie sich erneut auf die Reise und nimmt dabei neue Mitstreiter mit, um ihre verpassten Erlebnisse nachzuholen. Das große Ziel ist dabei Aureole, ein Ort im Gebiet Ende, in dem man mit den Toten sprechen kann.

Das Besondere an Frieren ist, dass sämtliche Charakter- und Ortsnamen auf Deutsch sind, auch im japanischen Original.

Frieren Staffel 3: Alles Wichtige im Überblick

Release: Wann erscheint Staffel 3?

Auf X wurde enthüllt, dass die 3. Staffel von Frieren im Oktober 2027 anlaufen wird. Wenn es so ablaufen sollte wie bei jeder vorherigen Season, wird Frieren vermutlich innerhalb der ersten 2 Oktoberwochen erscheinen.

Es ist zu erwarten, dass Season 3 mehr Episoden haben wird als Staffel 2. Außerdem ist davon auszugehen, dass es wieder einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus geben wird. Sollte sich Staffel 3 an den 28 Episoden von Staffel 1 orientieren, könnte es sogar sein, dass Frieren Staffel 3 über 2 Cours (Seasons) geht.