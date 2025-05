Eine Frau findet mysteriösen USB-Stick in der Tasche ihres Mannes und die Community denkt sofort, dass er sie betrügt – Dabei ist die Lösung einfach

Eine Nutzerin findet bei ihrem Mann einen seltsamen USB-Stick in der Jackentasche. Sie ist ratlos, wofür der zu gebrauchen ist und selbst der Ehemann kann das Teil nicht zuordnen. Die Community glaubt sofort, ihr Mann geht fremd und sie schnüffelt ihm nach. Dabei ist die Lösung am Ende ganz einfach.

Eine Nutzerin erklärte auf Reddit, dass sie beim Aufräumen einer Wohnung einen seltsamen USB-Stick in der Tasche ihres Mannes gefunden habe. Doch weder ihr Mann noch sie würden wissen, wozu das Gerät gehöre. Zumindest hat das Duo herausgefunden, dass es sich um einen Dongle handeln muss:

Als ich es fand, nahm ich an, es sei der USB-Anschluss für seine kabellose Maus. Er war verwirrt, ging zu seinem Laptop und wir sahen, dass der USB-Anschluss seiner Maus noch im Laptop steckte, so dass wir keine Ahnung haben, wofür das Ding ist oder wie es in seine Tasche kam. Er sagte, dass es nicht von der Arbeit sein kann, da sie diese Art von Technik in seiner Abteilung nicht verwenden.

Wofür ist der Dongle? Der USB-Dongle ist für einen Gaming-Controller eines Drittanbieters, der für die PlayStation 3 hergestellt worden ist. Der Controller dürfte daher schon etliche Jahre alt sein.

Die Marke Afterglow gehört zum Hersteller PDP, der heute wiederum zur amerikanischen Firma TurtleBeach gehört, die sich auf Headsets und Controller spezialisiert hat.

Die Reaktion der Community: Die ersten Reaktionen fallen überraschend negativ aus und werfen der Frau vor, dass sie ihrem Mann nachspioniert, weil sie ja dessen Taschen durchwühle. So erklärt jemand auf Reddit, dass das typisch für die schräge Community sei:

Dieser Thread zeigt wirklich, wie viele Klischees über reddit-Benutzer wirklich wahr sind. Ihr seid verdammt seltsam, wenn eure erste Reaktion darauf, dass jemand die Taschen seines Partners durchsucht, darin besteht, dass ihr denkt, dass er schnüffelt, und nicht darin, dass er eine unglaublich grundlegende hygienische Aufgabe erledigt, die es erfordert, die Taschen zu durchsuchen, wenn man auch nur annähernd kompetent ist.

Unbekannten USB-Dongle zuordnen: So geht es am einfachsten

Findet ihr zu Hause einen USB-Dongle, den ihr nicht zuordnen könnt, weil dieser nicht beschriftet ist oder keinen Herstellernamen trägt, dann gibt es dennoch eine Option, wie ihr herausfinden könnt, was sich dahinter verbirgt:

Öffnet den Geräte-Manager (Windows) oder die Systeminformationen (macOS/Linux).

Suche nach neuen Einträgen, die nach dem Einstecken des Dongles erscheinen. Sucht nach den Gerätenamen, Hersteller und schaut nach der Hardware-ID (VID/PID bzw. Vendor ID/Product ID).

Anschließend könnt ihr die gefundene Vendor-ID und Product-ID online suchen und findet in der Regel ein Produkt, welches sich eindeutig zuordnen lässt.

In einigen Fällen ist das zugehörige Produkt bereits im Geräte-Manager hinterlegt, sodass ihr euch die zusätzliche Suche sparen könnt.

Welche Möglichkeit gibt es noch? In einigen Fällen startet nach dem Einstecken automatisch ein Installationsassistent für die dazugehörige Software. Das ist beispielsweise beim Hersteller Razer der Fall oder bei Logitech-Geräten (Logitech Options+).

