Unser Stream zu „Fragt MeinMMO“ hat jetzt ein Datum. Schaut vorbei und erfahrt die tiefsten Geheimnisse des MeinMMO-Teams.

Was zum Geier ist „Fragt MeinMMO“? Vor einigen Wochen haben wir euch gefragt: „Gibt es eigentlich etwas, was ihr schon immer über unser Team und die Seite wissen wolltet?“.

Es konnten Fragen sein zu redaktionellen Abläufen, Insider-Vorgängen in der Industrie oder auch persönliche Fragen an die Mitarbeiter sein. Und ihr habt die Gelegenheit genutzt, um uns auszufragen. Hier sind einige Beispiele der Fragen, die wir im Stream beantworten werden:

Wie läuft bei euch der Arbeitstag ab?

Glaubt ihr, dass der Handy- bzw. Mobile-MMO-Markt auch im Westen stark und populär wird?

„Gaming-Jounralismus steht sehr nah an der Industrie“ – Inwieweit seht ihr eure Integrität und Unabhängigkeit durch Aussagen wie diese beeinträchtigt bzw. wie würdet ihr diese verteidigen?

Eine Abstimmung in dem „Fragt MeinMMO“-Artikel hat ergeben, dass wir euch die Antworten in einem Live-Stream liefern werden. Und das wird auch passieren.

Wann kommt der „Fragt MeinMMO“-Stream? Wenn ihr euch jetzt also denkt: „Geile Sache, ich hab so einige Fragen an die Leute!“, dann ist das eure Chance.

Morgen, am Dienstag den 26. Mai, legen wir ab 19:00 Uhr los und werden auf eure fiesen Fragen an uns eingehen.

Der Stream wird maximal 2 Stunden dauern und spätestens um 21:00 Uhr enden. Verpasst nicht die Chance, uns zu Themen rund um MeinMMO und Gaming zu löchern.

Wo kann ich den Stream anschauen? Gestream wird die ganze Geschichte auf dem Twitch-Channel von MeinMMO:

Wer ist im Stream dabei?

Mit an Bord für den Live-Stream sind:

Leya Jankowski: Wie viele andere hat Leya ursprünglich im Jahr 2016 als freie Autorin auf der Seite angefangen. Seit 2019 ist sie die Brand Managerin und hat ihre Finger überall mit im Spiel. Sie dirigiert viele Prozesse im Hintergrund und schaut sich gerne neue, spannende Spiele an, die zu euch und MeinMMO passen.

Als eine der Führungskräfte von MeinMMO wird Leya euch Fragen dazu beantworten können, warum wir bestimmte Themen behandeln (ja, auch warum wir über Twitch und Streamer schreiben) oder wie wir mit Publishern und Entwicklern zusammen arbeiten. Außerdem kann sie euch einige Einblicke in die Entwicklung des Gaming-Journalismus geben.

Jürgen Horn: Vor seiner Arbeit hier hat Jürgen schon für viele andere Gaming-Seiten geschrieben und Erfahrung gesammelt. Bei MeinMMO schreibt er über die aktuellsten Themen im Gaming-Bereich unabhängig vom Genre. Weil er es kann.

Da Jürgen schon mehrere Jahre Erfahrung als Gaming-Journalist auf dem Tacho hat, kann er euch vieles über den Einstieg in die Branche erzählen und über sein Arbeit in der MeinMMO-Redaktion berichten.

Alexander Leitsch: Bevor er hier landete, führte Alex eine eigene Fan-Seite zu Guild Wars 2. Bei MeinMMO übernimmt er seit 2018 hauptsächlich den Bereich der MMORPGs und packt auch im organisatorischen Bereich mit an.

Dank seiner Arbeit an der Fan-Page zu GW2 hat Alex Erfahrung darin, wie man solche Projekte selbstständig aus dem Boden stampft und kann auch Tipps geben. Er ist außerdem ein Experte, der gerne alle neuen MMORPGs ausprobiert.

Irina Moritz: Irie hat es zum ersten Mal im Januar 2018 auf die Seite von MeinMMO verschlagen, damals schrieb sie News über Asia-MMORPGs wie Final Fantasy XIV und Lost Ark. Mittlerweile hat sie das Community Management übernommen und versorgt euch mit Artikeln rund um die MeinMMO-Leser.

Irie ist eine der MeinMMO-Mitarbeiter, die aus der Community gekommen sind. Sie hat lange Zeit für verschiedene Fan-Pages geschrieben sowie große Foren moderiert. Fragen rund um Gaming-Communities sind bei ihr richtig.

Wir werden sowohl die Fragen beantworten, die unter dem Artikel gestellt wurden, als auch solche, die im Stream aufkommen.

Wenn ihr also eine spannende Frage habt, dann schaltet ein! Wir freuen uns auf euch.

Wird es von euch mehr Podcasts oder Streams geben? Der MeinMMO-Gründer Dawid Hallmann wird demnächst in einem Podcast ausführlich über die Entstehung der Seite reden.

Er wird auch Tipps geben dazu, wie man so ein Projekt startet und was dabei beachtet werden muss. Eine Ankündigung mit Datum und Uhrzeit wird hier auf MeinMMO gepostet, also haltet die Augen offen!