Darum geht’s: Der Deutsche Computerspielpreis wird schon seit 2009 jährlich verliehen. Auch 2021 kehrt der DCP als digitales Event nun mit einer eigenen Pre-Show zurück. Den Moderatoren Cosplayerin und Streamerin Leslie alias »Farbenfuchs« und Michael Obermeier geht’s dabei nicht nur um die Spiele, sondern vor allem darum, was euch am DCP interessiert.

Der Deutsche Computerspielpreis steht vor der Tür und in der Pre-Show am 7. April könnt ihr eure Fragen zu dem Event direkt an die Veranstalter und Moderatoren stellen. Schaut vorbei!

