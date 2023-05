Fortnite verscherzt es sich gerade bei einigen Fans, weil ein beliebter Modus gestrichen wurde

Weil der zeitlich begrenzte Trio-Modus in Fortnite so beliebt war, zog er 2021 vollständig in das Spiel ein. Mit dem neuen Update wurde er jetzt wieder entfernt und die Fans sind enttäuscht.

Die Freude, als es endlich möglich war, Fortnite im Trio spielen zu können, war bei einigen von uns ziemlich groß. Für viele war das die perfekte Möglichkeit, um ein paar Runden mit zwei Freunden in dem bunten Battle Royale-Spiel zu drehen.

Wenn man jetzt in die verfügbaren Modi schaut, stellt man vermutlich unmittelbar zwei Dinge fest:

es gibt einen Ranked Modus

die Trios wurden in den beliebten Modi entfernt

Ranked nimmt den Platz des Arena-Modus ein und zieht mit frischen Belohnungen Spieler in seinen Bann.

In welchen Modi wurde der Trio-Modus entfernt? Der Trio-Modus ist weder im Baumodus, noch im Null-Bauen, noch im Ranked vorhanden. Im Null-Bauen Ranked ist aktuell sogar nur Duo möglich.

Hier seht ihr die Auswahl im Baumodus, in Null-Bauen und Ranked mit Bauen:

Das bedeutet, ihr könnt in den meisten Modi entweder alleine, mit einem Freund oder mit drei Freunden spielen. Eine Gruppe aus drei Spielern ist nicht mehr möglich, es sei denn, ihr drei spielt mit einer zufällig ausgewählten Person zusammen.

Dies könnt ihr über das Auffüllen der Gruppe in der Spielsuche einstellen, sodass ihr dann eine Vierergruppe habt. Alternativ könnt ihr es auch zu dritt gegen Vierergruppen aufnehmen, ohne aufzufüllen.

Solltet ihr den Trailer zu Chapter 4 Season 2 verpasst haben, ist hier das Video:

„Es macht keinen Sinn“

Wieso wurde der beliebte Modus entfernt? Das ist bisher unklar. In den Patch-Notes wird lediglich darauf hingewiesen, dass der Modus entfernt wurde. Wenn man durch die Kommentare in verschiedenen Reddit-Threads scrollt, tauchen ein paar Vermutungen auf.

Einige Spieler mutmaßen, dass Fortnite nachlegen wollte, nachdem Warzone 2.0 den Ranked Modus eingeführt hat. Andere glauben, dass dadurch die Wartezeiten verkürzt und Spieler zu anderen Modi motiviert werden sollten.

Wie reagieren die Spieler? In verschiedenen Reddit-Threads teilen Spieler ihren Unmut mit. Nutzerin „samantha_sk“ schreibt: „Es ergibt keinen Sinn, dass sie das tun. Das erinnert mich daran, als Trios noch nicht existierten und wir darauf warten mussten, dass es hinzugefügt wird … Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück“ (via Reddit).

Auch „ItsBullseye“ erinnert sich an die Zeit zurück, als der Trio-Modus in Fortnite integriert wurde: „Als ich zum ersten Mal im Spiel war, habe ich meine Freunde gebeten, online zu kommen, um Trios zu spielen, und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe selten mehr als zwei Freunde gleichzeitig online, mit denen ich spielen kann.“ (via Reddit)

In den Kommentaren stimmen ihm zahlreiche Spieler zu. Viele von ihnen spielen ausschließlich den Trio-Modus. Ein paar Nutzer schreiben, dass sie ihre Gruppe nicht mit zufälligen Spielern auffüllen möchten, da viele Spieler toxisch seien oder ihre Sprache nicht sprechen. Das erschwere es, Absprachen im Match zu treffen.

Mein-MMO Autorin Nicole Wakulczyk bedauert die Änderung: Als ich das Spiel gestartet und durch die Modi geklickt habe, fiel mir auf, dass mein Lieblingsmodus fehlt. Ich gebe zu: Auch ich bin ziemlich enttäuscht über das Entfernen der Trios. Es kam zwar mal vor, dass wir in einer Zweiergruppe und selten im Team unterwegs waren, aber Trio ist der Modus, den ich am meisten gespielt habe – sei es in Fortnite, in Apex oder in Warzone.



Ich glaube zudem, dass so viele Spieler enttäuscht sind, weil sie eingespielte Grüppchen haben und es zur Routine geworden ist, mit ihren zwei Lieblingsmates über die Map zu laufen und anderen Trios den Gar auszumachen.

Was die meisten Spieler teilen ist die Hoffnung, dass das Entfernen nur temporär ist und der beliebte Modus wieder einzieht.

Habt ihr den neuen Patch schon geladen? Alle Infos dazu bekommt ihr hier:

