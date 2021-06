Auf einen Körperscanner zu steigen, ist eine Herausforderung in Fortnite Chapter 2 Season 7. Diese Herausforderung ist für die Challenges der Woche 2 und bringt EP für euren Battle Pass.

Was ist das für eine Aufgabe? Diese Challenge ist eine der Woche 2 Herausforderungen in Fortnite Season 7. Dazu müsst ihr euch auf einen Körperscanner begeben, welche sich in den Satellitenbasen der IO befinden. Ihr findet diese relativ unauffälligen Geräte überall in den IO-Gebäuden, allerdings nicht immer in denselben Räumen. Einige befinden sich im Wachhaus, andere in den größeren Strukturen.

Achtung: Diese futuristischen Plattformen sind nicht zu verwechseln mit den Scheiben, die ebenfalls in den IO-Basen zu finden sind, die aber viel größer sind.

Wo findet man Körperscanner?

An diesen Orten findet ihr Körperscanner

Wo müsst ihr nach den Körperscanner suchen? Ihr findet die Bodyscanner genau an den oben aufgeführten Stellen. Die Herausforderung ist ganz einfach, sobald ihr das betreffende technologische Gerät gefunden habt. Es gibt nur ein wirkliches Hindernis, um eure Herausforderung hier zu vollenden: ein übermäßig aggressiver gegnerischer Spieler.

In der Woche nach der Veröffentlichung dieser Herausforderung ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele Gegner vor Ort sein werden, um zu versuchen, die Herausforderungen zu erfüllen. Ihr solltet euch also nach der Landung so schnell wie möglich bewaffnen, um mit eventuellen Angreifern fertig zu werden.

Eine andere Methode ist, viel später im Spiel dorthin zu gehen, wenn die Landungskämpfe verblasst sind. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr auf einen streitlustigen Spieler trefft.

Eine letzte Sache: Seid vorsichtig mit den IO-Wächtern, die diese Bereiche schützen. Sie sind zwar oft ziemlich ungeschickt, aber ihre futuristischen Waffen verursachen eine Menge Schaden und sie sind bei Sichtkontakt gleich feindselig gestimmt!

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.