12:15 Uhr

Die Server sind wohl wieder online.

Gemäß des Leakers Shiina sind die Server von Fortnite seit rund 10 Minuten wieder online (via X). Epic Games selbst zeigt jedoch weiterhin Wartungsarbeiten an. Ihr solltet jetzt aber wieder online kommen können.

11:58 Uhr

Die Server sind weiterhin down und auch bei den Leakern gibt es derzeit noch keine neuen Anzeichen oder Hinweise darauf, wann sie wieder online sein könnten.

11:41 Uhr

Wir sind inzwischen mehr als 10 Minuten über der ursprünglich angenommenen Endzeit des Server-Downs, aber weiterhin sind die verschiedenen Online-Dienste nicht erreichbar.

11:35 Uhr

Während die voraussichtlich finalen Minuten des Server-Downs laufen, spricht der Leaker Shiina auf X von 2 neuen Epic-Store-Kollaborationen:

Walter Irons (John Carpenter’s Toxic Commando)

Ein unbekannter, männlicher Cel-Shaded Charakter.

11:32 Uhr

Ganz pünktlich ist Epic Games heute wohl nicht. Die Server von Fornite sind weiterhin offline.

11:20 Uhr

Noch sind die Server down. Die ursprüngliche Erwartung war, dass sie um 11:30 Uhr wieder online sein werden. Der Server-Down könnte also demnächst vorbei sein.

10:55 Uhr

Jetzt hat der Leaker Hypex auch eine Übersicht mit allen neuen Exotics auf X gepostet.

10:47 Uhr

Der Leaker Hypex teilte zudem eine Übersicht mit allen neuen Sprites, darunter den neuen Mega-Man-Sprite (via X):

10:44 Uhr

Gemäß des Leakers Hypex wird es auch neue Waffen geben:

Neue exotische Accelerant Drum Gun (via X)

Rebecca’s Gun aus Cyberpunk Edgerunners (via X)

10:38 Uhr

Falls ihr euch für die Lore von Fortnite interessiert, hat das Update auch einige neue Lore-Konversationen im Gepäck. Eine Übersicht der neuen Textzeilen sind ebenfalls auf X geleakt.

10:35 Uhr

Hypex zeigte nun auch zwei neue Sidekicks: einen Hamster und eine Katze

Hamster Sidekick (via X)

Katzen Sidekick (via X)

10:30 Uhr

Der Leaker Hypex hat nun ein 10-minütiges Video auf X geteilt, in dem er alle neuen Cosmetics zeigt. Darunter auch ein neuer Halloween-Skin namens “Bunnybone” den er auch nochmal in einem separaten X‑Post präsentiert.

10:25 Uhr

Mit dem Update wird es auch neue Customization-Optionen für den Ultima King geben. Erneut könnt ihr bei dem Leaker Shiina einen Vorgeschmack bekommen (via X)

10:20 Uhr

Außerdem teilten die Leaker Shiina und Hypex bereits verschiedene neue Skins:

Fractal Brite Bomber Skin (via X)

Neuer Midas Skin (via X)

October ’26 Crew Skin (via X)

10:10 Uhr

Laut dem bekannten Leaker Shiina werden Overwatch und Mortal Kombat Teil der neuen Loot Hacks sein (via X)

10:00 Uhr

Die Server von Fortnite wurden pünktlich um 10:00 Uhr heruntergefahren. Ihr könnt also derzeit nicht zocken.

09:55 Uhr

Guten Morgen! Ich bin Dariusz und halte euch heute über den Status bei Fortnite auf dem Laufenden. Speichert euch den Artikel also gerne ab, wenn ihr später zurückkehren und die neuen Infos konsumieren wollt.