Die Server von Fortnite werden heute, am Donnerstag, dem 3. September 2026, für das Update 42.10 heruntergefahren. Wir halten euch im Liveticker auf dem Laufenden.
Heute ist wieder eure Geduld gefragt, denn Fortnite erhält das Update 42.10. Dafür werden allerdings die Server heruntergefahren und ihr könnt eine Weile nicht ins Spiel.
Damit ihr wisst, wann ihr wieder zocken könnt und welche Neuerungen euch dann erwarten, sind wir für euch mit dem Liveticker am Start und sammeln alles Wichtige für euch, damit ihr up-to-date seid.
Donnerstag, 03.09.2026
12:15 Uhr
Die Server sind wohl wieder online.
Gemäß des Leakers Shiina sind die Server von Fortnite seit rund 10 Minuten wieder online (via X). Epic Games selbst zeigt jedoch weiterhin Wartungsarbeiten an. Ihr solltet jetzt aber wieder online kommen können.
11:58 Uhr
Die Server sind weiterhin down und auch bei den Leakern gibt es derzeit noch keine neuen Anzeichen oder Hinweise darauf, wann sie wieder online sein könnten.
11:41 Uhr
Wir sind inzwischen mehr als 10 Minuten über der ursprünglich angenommenen Endzeit des Server-Downs, aber weiterhin sind die verschiedenen Online-Dienste nicht erreichbar.
11:35 Uhr
Während die voraussichtlich finalen Minuten des Server-Downs laufen, spricht der Leaker Shiina auf X von 2 neuen Epic-Store-Kollaborationen:
- Walter Irons (John Carpenter’s Toxic Commando)
- Ein unbekannter, männlicher Cel-Shaded Charakter.
11:32 Uhr
Ganz pünktlich ist Epic Games heute wohl nicht. Die Server von Fornite sind weiterhin offline.
11:20 Uhr
Noch sind die Server down. Die ursprüngliche Erwartung war, dass sie um 11:30 Uhr wieder online sein werden. Der Server-Down könnte also demnächst vorbei sein.
10:55 Uhr
Jetzt hat der Leaker Hypex auch eine Übersicht mit allen neuen Exotics auf X gepostet.
10:47 Uhr
Der Leaker Hypex teilte zudem eine Übersicht mit allen neuen Sprites, darunter den neuen Mega-Man-Sprite (via X):
10:44 Uhr
Gemäß des Leakers Hypex wird es auch neue Waffen geben:
10:38 Uhr
Falls ihr euch für die Lore von Fortnite interessiert, hat das Update auch einige neue Lore-Konversationen im Gepäck. Eine Übersicht der neuen Textzeilen sind ebenfalls auf X geleakt.
10:35 Uhr
Hypex zeigte nun auch zwei neue Sidekicks: einen Hamster und eine Katze
10:30 Uhr
Der Leaker Hypex hat nun ein 10-minütiges Video auf X geteilt, in dem er alle neuen Cosmetics zeigt. Darunter auch ein neuer Halloween-Skin namens “Bunnybone” den er auch nochmal in einem separaten X‑Post präsentiert.
10:25 Uhr
Mit dem Update wird es auch neue Customization-Optionen für den Ultima King geben. Erneut könnt ihr bei dem Leaker Shiina einen Vorgeschmack bekommen (via X)
10:20 Uhr
Außerdem teilten die Leaker Shiina und Hypex bereits verschiedene neue Skins:
10:10 Uhr
Laut dem bekannten Leaker Shiina werden Overwatch und Mortal Kombat Teil der neuen Loot Hacks sein (via X)
10:00 Uhr
Die Server von Fortnite wurden pünktlich um 10:00 Uhr heruntergefahren. Ihr könnt also derzeit nicht zocken.
09:55 Uhr
Guten Morgen! Ich bin Dariusz und halte euch heute über den Status bei Fortnite auf dem Laufenden. Speichert euch den Artikel also gerne ab, wenn ihr später zurückkehren und die neuen Infos konsumieren wollt.
Wann ist der Server-Down? Am 3. September 2026
Ab wie viel Uhr sind die Server down? 10:00 Uhr deutscher Zeit. Das Matchmaking schließt um 9:30 Uhr.
Wann kann man wieder Fortnite spielen? Es wird erwartet, dass die Server gegen 11:30 Uhr wieder online sind.
Während des Server-Downs versorgen wir euch mit frischen Infos zu den neuen Inhalten, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen
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