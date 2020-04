Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 12.41?

Heute, am Dienstag, dem 21. April, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 12.41 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 12.41 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. Fortnite Status hat den Patch auf Twitter angekündigt.

Update 11:10 Uhr: Das Update 12.41 ist jetzt da. Es gibt zwar keine Patch Notes, doch Änderungen und Leaks, die wir euch zusammengetragen haben.

Das Update soll neuen Content bringen und weitere Vorbereitungen für das „Travis Scott“-Konzert, das am Freitag, dem 24. April starten soll treffen.

Bevor sich die Spieler aber auf Entdeckungstour begeben können, werden aber erst die Fortnite-Server heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime wird um 8:00 Uhr starten. Um 7:30 Uhr dürft ihr das letzte Mal einer neuen Lobby beitreten. Danach sind dann schließlich die Server nicht mehr erreichbar und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Spieler müssen erst warten, bevor sie die neuen Sachen auf der Fortnite-Map entdecken können

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten jedoch ausdehnen. Sollte dies der Fall sein, erfahrt ihr es an dieser Stelle.

Wann kommen die Patch-Notes? Vermutlich werden keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus von Epic Games veröffentlicht.

Sollte dies wieder der Fall sein, werden wir die großen Änderungen zusammentragen und für euch hier auf MeinMMO in Form von deutschen Patch Notes veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 12.41?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Derzeit wird ein Live-Konzert von Travis Scott in Fortnite vorbereitet. Laut Epic Games sollen heute am 21. April, mit dem Update 12.41, neue Astronomical-Challenges kommen, bei denen man sich Belohnungen freischalten kann wie:

Ein Banner

Ein Spray-Motiv

Einen Emote

Das sind die Astronomical-Cosmetics, die man sich durch Aufgaben freischalten kann

Weitere Informationen zum „Travis Scott“-Konzert, den Challenges und den Belohnungen seht ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Außerdem erhalten alle Spieler mit einem Fortnite-Account ein Geschenk, nachdem das Update 12.41 aufgespielt wurde.

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Welche Neuerungen das neue Update bringt, ist leider noch nicht klar. Es könnte aber wieder eine Auftragsreihe zurückkehren und die Blockbuster-Auftragsreihe ablösen.

Bei der Blockbuster-Auftragsreihe konnte man sich den Helden Carbide freischalten

Achtet nach dem Update auf „The Agency“ auf der Fortnite-Map, da ihr die Story von Season 2 beeinflussen könnt, wenn ihr euch für Team Ghost oder Shadow entscheidet. Eure Wahl könnte Änderungen auf die Map bringen. Außerdem könnte sich nördlich von Sweaty Sands, auf der Absturz-Insel einiges für das Konzert geändert haben.