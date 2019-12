Heute, am 18.12. werden die Fortnite-Server wieder auf allen Plattformen (PC/Mac, Xbox One, PS4, Switch, iOS, Android) heruntergefahren, damit ein neues Update mit der Version 11.31 ausgerollt werden kann.

Was passiert heute in Fortnite? Alle Wochen wieder kommt auch heute ein neues Update. Als sicher gilt, dass das Winterfest nach dem Update live gehen wird. Ursprünglich sollte dieses Event bereits gestern, am 17.12. starten, die Gründe für die Verzögerung sind unklar.

Update 13:15: Das Update 11.31 ist nun im Spiel verfügbar. In den deutschen Patch Notes seht ihr, was sich alles geändert hat.

Ansonsten dürfte es die üblichen Fehlerbehebungen geben, die mit jedem Patch kommen (und mutmaßlichen neuen Fehlern). Bevor ihr ins Weihnachtswunderland eintauchen dürft, müsst ihr jedoch eine Wartung über euch ergehen lassen.

Fortnite-Server gehen down – Wann und wie lange?

Wann startet die Downtime? Um 09:30 Uhr deutscher Zeit dürft ihr das letzte Mal einer Lobby beitreten. Um 10 Uhr deutscher Zeit werden die Server dann komplett vom Netz genommen.

Wie lange werden die Wartungsarbeiten dauern? In der Regel ist Epic nach wenigen Stunden fertig. Das Update in dieser Woche bringt allerdings neue Funktionen und Inhalte. Die Wartung kann also länger dauern als sonst.

Sollte es zu unvorhergesehenen Problemen kommen, die die Wartungsarbeiten verlängern, erfahrt ihr es wie gewohnt auf MeinMMO.

Welche neuen Inhalte wird das Update 11.31 bringen?

Das kommt neues im Battle-Royale-Modus: Die kompetitive Spielerschaft darf sich auf das Weihnachts-Event „Winterfest“ freuen. Es werden neue Challenges kommen, neue Skins und die Lobby wird festlich geschmückt. Darüber hinaus könnten durchaus auch Waffen passend zum Saison-Thema kommen oder neue Spielmodi.

Das bringt das Update für Rette die Welt: Bereits in der vergangenen Woche wurden einige saisonale Helden und Items eingeführt. Was Epic in dieser Woche plant, ist noch unklar, es wird sich aber wohl ebenfalls um das Winterfest drehen.

Freut Ihr Euch auf das Weihnachts-Event?