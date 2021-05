Habt ihr dies erledigt und den Seelenkristall korrekt platziert, dann zählt die Aufgabe als erfüllt und ihr könnt euch den restlichen Aufgaben der Woche widmen, wie “Besuche verschiedene Ghost- oder Shadow-Ruinen”. Immerhin dauert es nicht mehr lange, bis Season 6 zu Ende geht. Wer also noch die Skins aus dem Battle-Pass der Season 6 freischalten will, sollte die wöchentlichen Challenges noch schnell erledigen und so viele EP, wie möglich sammeln.

Was ist das für eine Aufgabe? In der 11. Woche werdet ihr auf die Map der Season 6 geschickt und sollt dort einen besonderen Kristall auf dem höchsten Berg platzieren. Diese Aufgabe gehört zu den epischen Challenges, die euch mit Erfahrungspunkten belohnen.

In Fortnite: Battle Royale sollt ihr einen Seelenkristall auf dem höchsten Berg platzieren. So lautet zumindest eine der Challenges aus der 11. Woche von Season 6. Wir zeigen euch, wo sich der Fundort befindet und wie ihr die Aufgabe löst.

