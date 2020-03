Fortnite: Neues Update ist da – Keine Patch Notes, dafür Leaks

In Fortnite kam heute, am 24. März 2020, ein neues Update. Was hat sich geändert? Leaks von Dataminern zeigen, was uns in den nächsten Wochen erwartet.

Was steckt im neuen Patch 12.21? Es wurden keinerlei Patch Notes veröffentlicht und man erhielt von Epic keine Informationen, was sich geändert hat.

Dataminer haben aber Leaks geteilt, die uns wohl in den nächsten Wochen erwarten.

Neuer Skin mit Challenges?

Was wurde gefunden? Der Dataminer Lucas7yoshi fand Challenges zu einem Skin in den Daten Fortnite.

Es handelt sich dabei um den Oro-Skin, der schon vor einer Weile geleakt wurde, aber bisher nicht im Spiel verfügbar ist.

Der Oro-Skin, der wohl bald kommt

Der Skin soll wohl bald mit Challenges ins Spiel kommen. Durch die Missionen kann man sich angeblich eine Spitzhacke und eine Waffen-Tarnung freischalten.

Das sind die Challenges, die zum Gold-Skin geleakt wurden:

Welche Fehler sollten behoben werden?

Es gibt ein paar Bugs, die auf dem Fortnite-Trello aufgezeichnet sind. Diese sollten eigentlich mit dem Update 12.21 behoben werden.

Diese Bugs sollten behoben werden:

Spieler bleiben im Spionen-Modus-Bildschirm hängen

Stil-Auswahl für manche Spind-Items werden nicht gespeichert

Harpunen-Pistole fischt Gegenstände nicht immer

Automatisches Aufheben von Loot funktioniert nicht richtig

Was ist eigentlich mit den Patch Notes?

Seit wann kommen die Patch Notes so unregelmäßig? Schon seit dem Start des 2. Kapitels erhalten wir entweder keine oder undetaillierte Patch Notes.

Warum sind Patch Notes so wichtig? Patch Notes sind ein wichtiger Bestandteil eines Spieles. Darin möchten Spieler sehen, was sich genau im Spiel verändert hat oder ob der Bug endlich gefixt wurde, der einen so gestört hat.

Wie reagiert die Community auf die fehlenden Patch Notes? Dass die Spieler nicht von dieser Situation begeistert ist, ist kein Geheimnis.

Es wurde sogar schon eine Petition gestartet, um die Patch Notes zurückzubringen. Also der Wunsch danach scheint wirklich groß zu sein.

So reagiert ein Spieler auf den Twitter-Post von Fortnite Status:

Give us patch notes! 😩🌽 — jainormis 🌽 (@jainormisTV) March 24, 2020

Ein Gegenstand, wurde ebenfalls heimlich generft. Hier seht ihr, weshalb C4 einen Nerf brauchten.